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Выборы: на рассмотрение в ЦИК поступило свыше 450 обращений

17 Марта 2023, 15:15
Выборы: на рассмотрение в ЦИК поступило свыше 450 обращений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 20 января в Центризбирком поступило 451 обращение. Об этом сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с конституционным законом РК «О выборах в РК» Центральная избирательная комиссия возглавляет единую систему избирательных комиссий и осуществляет на территории РК контроль за исполнением законодательства о выборах, организует подготовку и проведение выборов депутатов Мажилиса Парламента, рассматривает заявления и жалобы на решения и действия, бездействия нижестоящих избирательных комиссий. После принятия указа о проведении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, назначенных на 19 марта текущего года, с 20 января по состоянию на 10 часов 17 марта на рассмотрение ЦИК поступило 451 обращение. Из них 351 - от физлиц, 58 - от юрлиц и 42 обращения от СМИ», - сказал на заседании ЦИК Асылбек Смагулов.

По характеру вопроса поступили следующие обращения: 406 или 90% от общего количества обращений – о разъяснении выборного законодательства, в том числе по организации и проведению выборов. 9 – об аккредитации общественных объединений для участия в наблюдении за выборами. 18 – сведения СМИ о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфирного времени, 11 – от физических лиц по закреплению на избирательных участках по фактическому месту проживания, по иным вопросам, входящим в компетенции ТИК и 7 – по иным вопросам, напрямую не относящимся к выборам. По поступившим обращениям на 223 даны ответы, 190 перенаправлены по компетенциям в другие государственные органы.


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