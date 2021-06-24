Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Выборы: каков размер зарплаты членов избирательной комиссии

Автор:  
Арайлым Мұрат
24 Июня 2021, 17:17
Выборы: каков размер зарплаты членов избирательной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Членам избирательной комиссии на электоральный период устанавливается заработная плата в размере не менее трех минимальных заработных плат за счет средств, выделенных на проведение выборов. Об этом сообщила секретарь ЦИК Сабила Мустафина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Членам избирательной комиссии на электоральный период устанавливается заработная плата в размере не менее 3-х минимальных заработных плат за счет средств, выделенных на проведение выборов. Это в общей сложности составляет 127,5 тысяч тенге. При этом, необходимо иметь ввиду, что члены комиссии, которые являются государственными служащими, в период подготовки и проведения выборов освобождаются от основной работы и за ними закрепляется среднемесячная заработная плата по месту их основной работы», - отметила Сабила Мустафина.

Что касается оплаты за сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни, труда в ночное время, членов избирательной комиссии, в том числе госслужащих, входящих в избирательную комиссию – все осуществляется за счет средств, выделенных на проведение выборов в соответствии с нормами трудового законодательства.

«Когда мы актуализировали эти расчеты, нами были предусмотрены все праздничные и выходные дни, в объеме тех средств, которые будут выделяться регионам с 1 июля. В соответствии со статьей 109 Трудового кодекса оплата труда в праздничные дни производится в повышенном размере, но не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной ставки», - добавила она.


Выборы   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области