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Выборы: избирательные участки завершили работу в 15 регионах страны

20 Ноября 2022, 20:00
Выборы: избирательные участки завершили работу в 15 регионах страны
20 Ноября 2022, 20:00

Выборы: избирательные участки завершили работу в 15 регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершено голосование на избирательных участках в 15 регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время продолжается голосование в 5 регионах, а именно в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

В этих регионах голосование заканчивается в 20:00 часов по местному времени и в 21:00 часов по времени Астаны.

Кроме того, продолжают свою работу 57 избирательных участков за рубежом.

Еще один участок в Сан-Франциско начнет работу в 21:00 по времени Астаны.

Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране.


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