Выборы - гражданский долг каждого - Сабит Досанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Долг каждого гражданина - участвовать в выборах и отдать свой голос, за самого достойного. Так считает прозаик, заслуженный деятель РК, лауреат международной премии им. М. Шолохова Сабит Досанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на выборы я пошел со всей своей семьей. Отдать свой голос на выборах - это гражданский долг каждого казахстанца. Глава государства в своих словах всегда отмечает, что одними из главных наших богатств является единство и независимость. Мы должны беречь и ценить это. Казахстан идет ногу со временем, с каждым годом мы становимся свидетелями новых свершений. Выборы это - возможность выбрать достойных кандидатов, которые будут строить будущее страны»,- отметил Сабит Досанов.

Напомним, ранее в 07:00 по времени Нур-Султана в Казахстане началось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. В Казахстане в день внеочередных выборов голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени.

Это будут восьмые в истории независимого Казахстана парламентские выборы. Впервые за 16 лет выборы были не досрочными, а очередными. Одновременно пройдут выборы в областные, городские и районные маслихаты.