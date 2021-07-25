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Выборы – это показатель зрелой политической культуры общества

25 Июля 2021 17:14
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Выборы – это показатель зрелой политической культуры общества

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Выборы сельских акимов – это показатель зрелой политической культуры нашего общества, считает директор НИИ истории, археологии и этнологии каспийского региона имени Х. Табылдиева Сайпулла Сапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выборы сельских акимов – это по настоящему историческое событие. Это результат проведенных Президентом реформ. Они позволяют поднять уровень сельских акимов, которым делегируется формирование бюджетов сел. С политической точки зрения альтернативные выборы всегда актуальны. Они поднимают доверие к власти, дефицит которого испытывается и в США, и в Европе, и в соседней России. Для Казахстана повышение этого доверия к власти особенно важно в нынешней геополитической обстановке. Эти выборы поднимают и уровень доверия к политическим партиям, выставившим своих кандидатов. Это реальное оживление политической системы страны. Серьезный шаг к модернизации политической системы страны. Выборы показали и активность граждан – в нашей области из 52 кандидатов – 28 самовыдвиженцы. На плечи тех, за кого проголосуют односельчане, ляжет решение многих насущных проблем сел и аулов. Но они не назначенцы. Они знакомы с ситуацией и готовы решать проблемы земляков», - говорит Сайпулла Сапанов.



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#Атырауская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Виктор Сутягин

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