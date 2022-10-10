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Выборы: Документы трех кандидатов находятся на рассмотрении госорганов

Автор:  
Серик Сабеков
10 Октября 2022, 17:59
Выборы: Документы трех кандидатов находятся на рассмотрении госорганов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Документы трех кандидатов в президенты РК проходят проверку в государственных органах. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Шафкат Утемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня Центризбиркомом приняты документы семи человек. Четверо признаны соответствующими всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты РК.

«Кандидаты, которые получили соответствие – это Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Касым-Жомарт Токаев. Документы трех кандидатов сейчас находятся в государственных органах, это Нуржан Альтаев, Талгат Ергалиев и Каракат Абден», - сказал Шафкат Утемисов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.


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