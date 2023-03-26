ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в стране была насыщенной. Выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, землетрясения, которые почувствовали в ряде регионов, паводки и праздничные мероприятия в честь Наурыз мейрамы. Подробнее – в обзоре событий, подготовленном корреспондентом МИА «Казинформ».

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов

19-го марта в стране прошли выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Работали 10 тысяч избирательных участков, в том числе 59 – за рубежом. В списки избирателей вошли свыше 12 млн человек. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями бюллетени получили 54,19% от общего количества граждан, включенных в списки. Самыми активными были жители Кызылординской, Жамбылской и Костанайской областей, самая низкая явка отмечалась в городе Алматы.

В целом, обстановка на избирательных участках весь период проведения голосования оставалась стабильной. Факты нарушений немногочисленны. Всего с избирательных участков удалили 57 человек. В основном за воспрепятствование работе членам комиссии, видеосъемку и проявление неуважительного отношения к членам избирательных комиссий. По данным Комитета административной полиции МВД РК, в Алматы, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областях зафиксировали факты порчи бюллетеня. В Алматы, ВКО и Улытауской областях - появления граждан на избирательных участках в нетрезвом состоянии. Все виновные понесли административное наказание.

Начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин сообщил о 40 нарушениях во время выборов. В том числе выдача членом избирательной комиссии гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других.

Между тем иностранные наблюдатели высоко оценили выборный процесс в Казахстане. Депутат Сената Французской Республики, председатель группы дружбы «Франция – Центральная Азия» Эрве Морэ отметил, что электоральный процесс в Казахстане прошел открыто и соответствует всем демократическим принципам. И.о. профессора кафедры международных отношений и права Дипломатической академии при МИД Кыргызстана Ирина Оралбаева считает большим достижением введение графы «Против всех».

Безусловно, проведение выборов вызвало массу домыслов и разговоров. В социальных сетях буквально сразу начали обсуждать смену Правительства и даже представлять обновленный состав кабинета министров. Премьер-министр РК Алихан Смаилов во время голосования ответил, что в соответствии с Конституцией, перед вновь избранным Парламентом Правительство слагает свои полномочия.

«Мы подаем в отставку, и до тех пор, пока не будет сформировано новое Правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым Премьером, решает Президент и новый Мажилис. Естественно, мы готовы к любым поворотам событий для работы во благо нашей страны», - сказал А. Смаилов.

Он добавил, что в прошлом году Кабмин работал в сложных условиях. Тем не менее, удалось обеспечить реальный рост экономики на 3,2%, инвестиций в основной капитал – на 8%, количество занятого населения выросло на 9,3%, количество субъектов МСБ - на 20%. По словам Премьер- M инистра, несмотря на сложные и внешние геополитические условия, экономика сумела устойчиво развиваться. Он отметил, что Правительство готово работать на благо Казахстана.

20 марта в Центральной избирательной комиссии объявили имена победивших кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по одномандатным территориальным избирательным округам.

По данным ЦИК, в Мажилисе будут представлены шесть партий. Из них три будут представлены впервые: Н ародно-демократическая партия «Ауыл», «Respublica» и О бщенациональная социал-демократическая партия. Впервые оппозиционная партия станет парламентской.

В конце недели регионы опубликовали предварительные данные по обновленным составам маслихатов областного, городского и районного уровней. Подробную информацию можно узнать здесь.

Информационная доктрина и поправки в законы

На прошлой неделе Президент РК подписал Указ «Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан». В документе говорится, что развитие и обеспечение устойчивого функционирования и безопасности единого информационного пространства страны является одним из базовых приоритетов государственной политики. Информационная доктрина представляет систему взглядов на развитие отечественной информационной сферы, принципов и механизмов повышения ее открытости и конкурентоспособности.

Являясь основополагающим документом для формирования государственной политики в информационно-коммуникационной сфере, доктрина призвана обеспечить баланс интересов общества и государства, создание равных условий для реализации прав всеми субъектами медийного процесса.

Правительству РК предстоит в трехмесячный срок разработать и утвердить план действий по реализации Информационной доктрины. Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

Подписал Глава государства Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», поправки в налоговое законодательство.

Паводки в регионах

Весна в разгаре, и вместе с ней – паводки. С начала наступления половодья подтоплено талыми и дождевыми водами 162 жилых дома, 3 здания и 20 дачных домов в Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. С учетом оставшихся снегозапасов и прогноза сроков и величин предстоящего потепления сохраняется высокий риск паводка в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.

В Актюбинской области уже устраняют их разрушительные последствия. За десять дней здесь откачали 600 тысяч кубометров талой воды. Не все жители наиболее пострадавшего от паводка села Кобда вернулись в свои дома. Для тех, чье жилье оказались непригодным для дальнейшего проживания, построят новые. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов на прошлой неделе посетил село и ознакомился с планом строительства 24 домов. В населенном пункте сохраняется режим ЧС.

В конце марта ожидается подъём уровня реки Урал до 450 см. Специалисты следят за ситуацией. В Северо-Казахстанской области ожидают наступление паводков на неделю раньше, чем в прошлом году. Ситуацию могут осложнить талые воды. В регионе отмечаются большие влагозапасы и высокий уровень промерзания почвы.

Землетрясения и ЧП в Риддере

Беспокойной выдалась неделя для жителей нескольких регионов страны, где ощущались подземные толчки. 21 марта землетрясение почувствовали в Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях - 2 балла, в Шымкенте и Таразе - 3 балла. Эпицентр землетрясения был расположен в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Данных о разрушениях в МЧС РК не поступало. Помимо юга нашей страны землетрясение затронуло Туркменистан, Индию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Афганистан и Кыргызстан. 23 марта подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители Тараза, Шымкента и Туркестанской области. На этот раз эпицентр землетрясения располагался в 740 км на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана.

Взрыв произошел в Риддере. Очередная авария на многострадальной ТЭЦ. Из-за хлопка угольной пыли разрушились ограждающие конструкции площадью около 80 кв. м. Проводится расследование. В Риддере объявили режим ЧС регионального масштаба. Акимат области принял решение взять руководство станцией на себя, чтобы обеспечить эффективную работу теплоисточника для логического завершения отопительного сезона, поскольку новые владельцы ТЭЦ не справляются с возложенной ответственностью.

В то же время прокуратура Восточно-Казахстанской области представила результаты проверки деятельности теплоцентрали. Установлено свыше 240 нарушений законодательства. В отношении ТЭЦ наложены административные взыскания на сумму более 11 млн тенге. По представлению прокуратуры АО «Риддер ТЭЦ» возместила убытки 21,7 тысячи потребителям путем перерасчета на сумму 63,3 млн тенге за недопоставку и ухудшение качества тепловой энергии.

Проверка безопасности в школах и отравление участников олимпиады

Тема обеспечения безопасности в школах по-прежнему остается актуальной. В Министерстве просвещения Казахстана заявили, что по итогам мониторинга планируется усилить вопросы контрольно-пропускного режима, определить четкие требования к охранникам в рамках договора, развивать систему аттестации организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности. В Минпросвещения считают, что аттестация школ позволит охватить не только вопросы технического характера, но и выработку практических знаний и их применение в чрезвычайных ситуациях.

Вновь возвращаясь к теме нападения на школьников в Петропавловске, в ведомстве отметили, что в прошлом году были разработаны и утверждены правила оценки образовательных потребностей и правила психолого-педагогического сопровождения в организациях образования. Не все дети, состоящие на учете в психиатрическом диспансере, могут иметь образовательные потребности. В Минпросвещения добавили, что передача персональных медицинских данных физического лица запрещается.

Негативной и имеющей определенный резонанс стала новость об отравлении школьников на Олимпиде в Шымкенте. 14 детей госпитализировали. По поручению министра просвещения на месте развернули оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятию соответствующих мер. В его состав вошли представители управлений здравоохранения, образования, департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкенту.

Учащимся пяти средних школ №13, 31, 19, 22, 27 в Атырау придется остаться дома раньше летних каникул. Отдыхать дети не будут, конечно же. Их переводят на дистанционное обучение. В городском отделе образования пояснили, что мера вынужденная. В этих школах запланировал капитальный ремонт. И если начать его летом, то подрядчики не успеют завершить работы к началу учебного года.

Наурыз и начало Священного месяца

Между тем на прошлой неделе страна отмечала весенний праздник Наурыз. Во всех регионах проходили массовые, зрелищные мероприятия. В Шымкенте - масштабный фестиваль национальных видов спорта, в Туркестанской области – выставка блюд национальной кухни, в Акмолинской – фестивали кочевой цивилизации и мастеров прикладного искусства, в Северо-Казахстанской – выставка ремесленников и бауырсак-шоу, в Алматинской области – конные скачки, в Таразе – чемпионат РК по тогызкумалаку. В Астане установили рекорд Казахстана по приготовлению наурыз-коже – приготовили 2 100 литров главного блюда праздника Наурыз.