Выборы депутатов в Мажилис: результаты второго exit-poll

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные второго exit-poll на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента в Казахстане. Данные озвучены в прямом эфире онлайн-марафона «Сайлау-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным научно-исследовательской Ассоциации «Институт демократии», результаты exit poll расположились следующим образом:

Партия «AMANAT» – 53,33%;

Народно-демократическая партия «Ауыл» – 11,26%;

Партия «Respublica» – 8,33%;

Народная партия Казахстана – 6,93%;

Партия зеленых «Байтақ» – 2,51%;

Демократическая партия «Ақ жол» – 8,87%;

Общенациональная социал-демократическая партия – 5,12%.

3,65% избирателей проголосовали «Против всех».

Явка избирателей составила 54,83%.

«В течение всего дня наши интервьюеры работали на 300 избирательных участках по всей стране. Опросом были охвачены все города республиканского и областного значения, ряд малых городов страны, крупно- и малонаселенные села. В ходе опроса было опрошено 12 тысяч избирателей. Погрешность полученных результатов составляет +/- 1,1%. На выходе из избирательных участков задавался вопрос: «За какую партию вы проголосовали?» - сказала директор по проектам Института демократии Татьяна Башарина.

Это значит, что в Мажилис могут пройти 6 партий из 7, участвующих в выборах депутатов по партийным спискам.