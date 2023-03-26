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Выборы депутатов Меджлиса проходят в Туркменистане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Марта 2023, 10:29
Выборы депутатов Меджлиса проходят в Туркменистане TDH

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 7 часов утра в Туркменистане началось голосование по выборам депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей которое завершится в 19 часов вечера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TDH.

Всего по стране предстоит выбрать 125 депутатов Меджлиса Туркменистана. Выборы членов велаятских халк маслахаты пройдут в 240 избирательных округах, членов этрапских и городских халк маслахаты – в 960, членов Генгешей – в 5897 избирательных округах. Для проведения голосования создано 2644 избирательных участка.

Для процедуры голосования отведены помещения, оборудованные специальными кабинами. Каждый избирательный участок оснащён надёжной связью и транспортными средствами. В нынешних выборах также будет осуществляться online трансляция с 240 избирательных участков в день голосования, что свидетельствует о максимальной прозрачности выборного процесса, а также стремлении к использованию самых передовых технологий.

Всего по выборам депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей зарегистрированы около 3,5 миллиона избирателей, имеющих право голоса.


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