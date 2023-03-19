Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стартовали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанцы сделают свой выбор. В стране стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 января этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам.

На выборах будут участвовать семь политических партий. Это партия AMANAT, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия Respublica, Народная партия Казахстана, партия «Байтақ», демократическая партия Казахстана «Ақ жол», а также Общенациональная социал-демократическая партия.

Необходимо отметить значительное упрощение процедуры регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог был снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. Для прохождения в Мажилис снижена планка с 7 до 5%. Не менее важной новацией стало закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью при распределении депутатских мандатов.

До проведения выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в стране между политическими партиями были проведены три дебатов.

В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

Ранее в ЦИКе сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено по Туркестанской области, наименьшее 138 277 по Улытауской области.

Голосование началось в 7 часов местного времени и закончится в 20 часов местного времени на избирательных участках. После 20:00 часов начнется процедура подсчета голосов. В этом году процедура подсчета голосов будет длительнее, чем обычно. Это связано с тем, что бюллетеней гораздо больше. Однако законом установлено, что подсчет голосов не может превышать 12 часов, то есть в 8:00 утра на всех избирательных участках страны подсчет голосов будет завершен. После этого, избирательные участки будут направлять свои протоколы об итогах в соответствующие территориальные окружные комиссии.

В связи с временным поясом в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

На выборах депутатов Мажилиса и маслихатов также созданы необходимые условия для лиц с инвалидностью. В этом году во всех регионах на всех участках будут доступны трафареты со шрифтом Брайля, а также аудиоверсии бюллетеней с перечнем партий, выдвинувшим своих кандидатов в депутаты Мажилиса.

Общественный правопорядок будут обеспечивать 45 тысяч сотрудников полиции. Из них определенная часть будет выполнять непосредственно задачу на избирательных участках, а остальные будут заниматься охраной на улице и на территориях, приближенных к избирательным участкам. Ранее в МВД заверили, что охрана общественного порядка будет обеспечена на должном уровне.

Не стоит забывать и о санитарных нормах, которые следует соблюдать в день голосования. Отметим, что новый формат выборов с элементами мажоритарной системы предполагает одновременное нахождение на избирательном участке от 8 и более человек из числа членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц.

В этой связи, учитывая текущую ситуацию в республике по кори, коронавирусной инфекции, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, Минздрав рекомендовал регулировать поток участников избирательного процесса, не допуская их скопления с учетом заполняемости помещения из расчета не менее 4 квадратных метров на человека. В помещениях следует обеспечить бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха. В случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха нужно регулярно проветривать помещение.