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Выборы депутатов: кто может проводить опрос общественного мнения

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Октября 2020, 17:14
Выборы депутатов: кто может проводить опрос общественного мнения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова пояснила, кто может проводить опрос общественного мнения в рамках выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно выборному законодательству, опрос общественного мнения могут проводить юридические лица, которые зарегистрированы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Также предусмотрено требование о наличии пятилетнего опыта по проведению опросов-общественного мнения. Ну, и самое главное, что предварительно должно поступить уведомление в Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов», - рассказала в ходе онлайн-брифинга Анастасия Щегорцова.

«В этом уведомлении, которое должно быть направлено в ЦИК, должны быть обязательно указана все сведения о специалистах, которые принимают участие в проведении опроса, имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опрос общественного мнения, также о тех методах анализа, которые исследователи планируют применять во время своего исследования», - проинформировала член ЦИК РК.

Она отметила, что законом установлены требования по опубликованию результатов опроса общественного мнения, связанных с выборами. СМИ обязательно должны указывать юридическое лицо, которое проводило опрос, лиц, которые заказали опрос и оплатили его.

«Также обязаны указывать место, время проведения опроса, метод сбора информации и точную формулировку вопроса, также число опрошенных и коэффициент погрешности результатов. Это все требования закона. Опубликование результатов не допускается в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования. За нарушение данных норм предусмотрена административная ответственность. Поэтому обращаю внимание, что нормы законодательства действуют со дня объявления выборов и для всех СМИ, активных пользователей сети просим обращать внимание на неукоснительное соблюдение норм закона», - отметила член ЦИК РК.

Напомним, 21 октября Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Выборы состоятся 10 января 2021 года.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.


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