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Выборы депутатов: казахстанцы голосуют на 10 тысячах участков

Автор:  
Серик Сабеков
19 Марта 2023, 08:25
Выборы депутатов: казахстанцы голосуют на 10 тысячах участков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 59 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 08:15 времени столицы, согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах», - сообщили в ЦИК РК.

Также отмечается, что 59 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.

Ранее сообщалось, что более 8 тысяч участков открылись для голосования по выборам депутатов в РК.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.


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