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Выборы, борьба с коронавирусом и  сюрпризы погоды  – обзор недели

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Января 2021, 14:00
Выборы, борьба с коронавирусом и  сюрпризы погоды  – обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента РК и местные маслихаты. Обсуждение их итогов и стало главной темой недели. По-прежнему в центре внимания всех людей была и продолжающаяся борьба с коронавирусом. Не оставались без внимания и сообщения из разных регионов страны о сюрпризах, которые чуть ли не ежедневно преподносила природа. Чем запомнилась эта неделя – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

После того, как в Центральной избирательной комиссии подвели итоги выборов депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, был представлен полный состав Мажилиса Парламента РК VII созыва. В Мажилис мандаты получили три политические партии, а также девять депутатов от АНК.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на первой сессии Парламента РК седьмого созыва и поставил ряд задач перед обновленным Парламентом и Правительством. В своем выступлении Глава государства особое внимание уделил социальным вопросам.

Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром Республики Казахстан.

Международные наблюдатели из многих стран, следившие за ходом выборов, дали им высокую оценку.

«Результаты парламентских выборов в Казахстане закладывают прочный фундамент для дальнейших общественно-политических преобразований и формирования нового политического будущего». Такое мнение выразили участники круглого стола на тему «Итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан», организованного на площадке Посольства Казахстана в России

Казахстанцы продолжали внимательно следить и за ситуацией с коронавирусом, от которой зависит сегодня повседневная жизнь многих людей. Как будут работать те или иные предприятия? Каким будет движение общественного транспорта? Пойдут ли дети в школы и садики? Поскольку ситуация в регионах меняется постоянно, ответы на эти вопросы приходится искать ежедневно, следя за обновляющейся информацией.

На прошлой неделе вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов озвучил прогноз по эпидемиологической ситуации на ближайший месяц.

Наиболее тревожная ситуация с коронавирусом сложилась в Атырауской области, где длительное время ежедневно выявляются десятки инфицированных, а число находящихся в карантинном стационаре превысило 800 человек. Сегодня регион снова вернулся в «красную» зону по коронавирусу. Вместе с ним там еще Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области.

15 января главный санитарный врач Жылыойского района Атырауской области Талгат Хабибуллин определил правила, по которым будет проходить перевахтовка на Тенгизском месторождении.

С Нового года казахстанцы активно обсуждают и предоставленную им возможность снять и использовать часть пенсионных накоплений. Для удобства вкладчиков ЕНПФ запустил новый дополнительный сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Еще об одной теме не дает забывать природа. В северных регионах фактически ежедневно на заснеженных дорогах спасатели вызволяют из заносов десятки людей, а в Атырауской области из-за обледенения произошла авария на высоковольтной линии, от которой пострадала и соседняя Мангистауская область.

А вот алматинцев предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках из-за резкого потепления.

Традиционно в центре внимания и сообщения о чем-то необычном. На прошлой неделе школьник из Атырау восхитил американского певца фигурным катанием, ради которого он отправился из села за несколько десятков километров на Каспийское море.


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