Выборы акимов: Жители ВКО активно отдают свои голоса

УСТЬ. КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области ожидается активное участие жителей на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Восточно-Казахстанской области открыт 221 избирательный участок для выбора 77 сельских акимов.

Первые избиратели отправились в избирательные участки и отдали голоса за выбранного кандидата. Некоторые из них поделились мнением о важности дня выборов.

«Сегодня для всех нас важный день, потому что мы выбираем акима своего поселка. Это должен быть человек, который обеспокоен и готов решить волнующие вопросы населения. Будущий аким должен реализовать много задач, жители помогут ему в этом. Мы выберем достойного кандидата, будем совместно работать во благо села», - отметил житель поселка Выдриха Александр Белкин.

По словам жителя Маканшинского района Жумагазы Жаканбаева, выборы сельских акимов - важное событие для дальнейшего развития страны.

«Сегодня особый день для Казахстана. Население возлагает большие надежды на будущего акима. Мы верим, что в дальнейшем он будет работать только во благо села. Думаю, выборы будут полезными для населения. Я сделал свой выбор», - отметил избиратель.

Победитель проекта «100 новых лиц « Серикжан Кажытай сегодня тоже отдал свой голос.

«Выборы хорошо проходят. Избиратели проявляют хороший интерес. Соблюдены все санитарные меры. Призываю всех голосовать и сделать свой выбор», - сказал он.

Одним из первых сегодня в поселке Стеклянка проголосовал Курманбек Бекеев.

«Теперь жители поселка выберут акима, который качественно будет выполнять все запросы граждан. Сегодня я тоже сделал свой выбор», - сказал К. Бекеев.