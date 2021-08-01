Выборы акимов завершились в двух сельских округах Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области завершились выборы сельских акимов. Голосование проводилось на всех участках в соответствии с Конституционным законом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе политической кампании в Приаралье и активности голосующих на пресс-брифинге доложил председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев.

«Сегодня будут избраны два одинаковых сельских акима. Выборы прошли в аульных округах Аккум Аральского района и Талаптан Шиелийского района. Голосование проводилось на всех участках в соответствии с Конституционным законом, правонарушений не выявлено, жалоб не поступало», - отметил он.

На брифинге Галым Баймырзаев также представил итоги выборов.

«Выборы прошли в соответствии с требованиями. По итоговой информации, свой выбор сделали 2850 человек. Это 80,8% от общего числа избирателей. Из них в Аральском районе, в аульном округе Аккум– 72,3 %. В Шиелийском районе, в аульном округе Талаптан - 85,7 %», - сказал Галым Баймырзаев.

Напомним, для участия в выборах 25 июля свою кандидатуру выдвинул 151 человек, из них 131, или 86,8% прошли регистрацию.

В избирательный бюллетень включены 122 кандидата. От политических партий было выдвинуто 35 человек. В их числе партии «Nur Otan», «Ауыл» , «ADAL», Народная партия Казахстана. Также подали заявки 5 самовыдвиженцев.

Из 40 избранных за прошедшую неделю акимов 10-государственные служащие, 22 - вновь избранные акимы сельских округов, 5-работники бюджетных организаций, 3 – временно не работающие граждане. Среди 40 избранных акимов одна женщина.