Выборы акимов: в Костанайской области 10 кандидатов сняли с предвыборной гонки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кто в Костанайской области претендует на пост сельского акима, в каких округах больше всего избирателей и кто не прошёл проверку. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал председатель областной территориальной избирательной комиссии Александр Малашко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

25 июля выборы будут проходить в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Выбирать акима будут в 65 избирательных округах, в 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в 6 - в связи с досрочным сложением полномочий.

«Выдвижение кандидатов закончилось 9 июля. Подали заявления о выдвижении 160 кандидатов. Из них 65 выдвинуты политическими партиями, 95 - путём самовыдвижения. По 3 кандидата у нас в 24 сельских округах и по 2 - в 41 избирательном округе. Также в 6 избирательных округах у нас кандидаты выдвинулись только путём самовыдвижения. 84 самовыдвиженца прошли все необходимы процедуры, собрали подписи в свою поддержку. Из 160 кандидатов 51 человек повторно баллотируется в акимы и 2 кандидата баллотируются в другие сельские округа»,- озвучил данные А. Малашко.

На сегодняшний день зарегистрировано 138 кандидатов, с предвыборной гонки сняты по различным причинам 10 кандидатов, в том числе 5 кандидатам отказано по несоответствию требованиям Агентства по делам госслужбы, 4 кандидата сами сняли свои кандидатуры и один кандидат не прошёл спецпроверку.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.

А. Малышко также напомнил, что регистрация кандидатов продлится до 18:00 14 июля. После этого уже стартует агитационная работа.

Ранее сообщалось о том, как проходит кампания в других регионах.