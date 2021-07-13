РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Выборы акимов: в Костанайской области 10 кандидатов сняли с предвыборной гонки

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кто в Костанайской области претендует на пост сельского акима, в каких округах больше всего избирателей и кто не прошёл проверку. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал председатель областной территориальной избирательной комиссии Александр Малашко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    25 июля выборы будут проходить в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Выбирать акима будут в 65 избирательных округах, в 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в 6 - в связи с досрочным сложением полномочий.

    «Выдвижение кандидатов закончилось 9 июля. Подали заявления о выдвижении 160 кандидатов. Из них 65 выдвинуты политическими партиями, 95 - путём самовыдвижения. По 3 кандидата у нас в 24 сельских округах и по 2 - в 41 избирательном округе. Также в 6 избирательных округах у нас кандидаты выдвинулись только путём самовыдвижения. 84 самовыдвиженца прошли все необходимы процедуры, собрали подписи в свою поддержку. Из 160 кандидатов 51 человек повторно баллотируется в акимы и 2 кандидата баллотируются в другие сельские округа»,- озвучил данные А. Малашко.

    На сегодняшний день зарегистрировано 138 кандидатов, с предвыборной гонки сняты по различным причинам 10 кандидатов, в том числе 5 кандидатам отказано по несоответствию требованиям Агентства по делам госслужбы, 4 кандидата сами сняли свои кандидатуры и один кандидат не прошёл спецпроверку.

    Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.

    А. Малышко также напомнил, что регистрация кандидатов продлится до 18:00 14 июля. После этого уже стартует агитационная работа.

    Ранее сообщалось о том, как проходит кампания в других регионах.

    Теги:
    Костанайская область Выборы акимов Выборы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!