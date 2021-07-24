Выборы акимов в Казахстане: сможет ли население выразить свои ожидания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра в Казахстане стартуют выборы сельских акимов. Отметим, что прямые выборы акимов сельских округов проводятся впервые в истории независимого Казахстана. О подготовке в регионах к этому событию читайте в материале МИА «Казинформ».

В этом году институт косвенных выборов акимов через маслихаты заменен на прямые. Это означает, что сельские акимы теперь будут избираться напрямую самими гражданами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего совета по реформам отметил, что прямые выборы акимов, это не только признак достаточной зрелости нашей политической системы, но и серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества.

«В контексте данного трансформационного перехода одна из главных задач государственного аппарата – четко разграничить полномочия и ответственность между уровнями управления: областью, районом и округом. Должны быть устранены все коллизии и пробелы, препятствующие эффективной реализации местного самоуправления», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Через избрание планируется наделить сельских акимов большими полномочиями, обеспечить их достаточными ресурсами. В этой связи Правительству предстоит пересмотреть подходы к межбюджетному распределению средств. Во всех регионах Казахстана работа уже началась.

В регионах созданы избирательные округа по подготовке и проведению выборов акимов городов районного значения, сел, сельских округов, утверждены календарные планы основных мероприятий.

Так, только в Восточно-Казахстанской области будут избираться 77 сельских акимов. В Акмолинской области также будут избираться 40% из действующих акимов. На сегодня их число в регионе оставляет 239, из них будут избираться 95. Ожидается, что в выборах примут участие 100 000 акмолинцев.

В частности за своих кандидатов на посты глав администраций районных центров будут голосовать жители Аршалынского, Жаркаинского, Ерейментауского, Целиноградского районов.

В Алматинской области территориальными, районными и городскими избирательными комиссиями на 25 июля назначены выборы в 71 сельском округе. Здесь будет задействовано 17 территориальных комиссий и 198 участковых избирательных комиссий, а также 1451 член избирательных комиссий.

По планам голоса за своих кандидатов должны будут отдать более 220 тысяч человек.

В Костанайской области городскими и районными комиссиями приняты постановления о назначении выборов в 65 сельских округах. В Карагандинском регионе на первых прямых выборах планируется избрать 75 сельских акимов. Выборы пройдут в 149 населённых пунктах, где проживает более 134 тысяч человек, из которых избирателей – свыше 81 тысячи.

Отметим, что выдвижение кандидатов началось с 26 июня и продлилось до 9 июля. С 15 июля началась предвыборная агитация.

Свои мнением насчет предстоящих выборов поделились и известные эксперты.

Как считает помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин, прямые выборы сельских акимов станут знаковым событием для всей страны.

«Почти 40% населения страны - сельчане. Поэтому избирательная кампания сельских акимов станет знаковым событием, это говорит о том, что на самом деле установлены новые принципы взаимоотношений граждан и государства, власти и общества«, - отметил Ерлан Карин.

В свою очередь политолог Бауыржан Серикбаев подчеркнул, что акимам села предоставят достаточную самостоятельность и ресурсы.

«Им предоставляется свой бюджет из девяти категорий налогов. У акима будет возможность не жаловаться акиму района, а решить проблему села за счет собственного бюджета. Так как народ избирает, аким будет отвечать непосредственно перед своими избирателями. Народ может проявить недоверие и отозвать нелюбимого акима», - сказал Бауыржан Серикбаев.

По его словам, акимом могут быть избраны граждане, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование, опыт работы на государственной службе или занимающие руководящие должности в сфере сельского хозяйства, частного сектора. Аким избирается сроком на 4 года. Кроме того, кандидаты могут выдвигать самого себя. Для этого кандидат должен получить 1% голосов избирателей. К слову, на выборах могут баллотироваться и политические партии».

По словам политического консультанта, PhD, аналитика-менеджера Центра по изучению института семьи КИОР «Рухани жаңғыру» Дины Айкеновой, любые выборы - это своего рода замер или сбор проблем, назревших в обществе.

«Посредством этого изящного политтехнологического нововведения будут достигнуты следующие результаты: население сможет выразить свои ожидания, трудности; уровень доверия к власти на местном уровне через выборы увеличится; обновится региональная политическая элита. Эффективность деятельности акима зависит от степени его легитимности среди населения. Неприятие акима, назначаемого сверху, со стороны граждан сопровождается критикой его опыта работа, вернее, его отсутствия на селе, либо его происхождением, начиная от региональной и семейной принадлежности. На этих выборах важен репутационный имидж будущего акима. Не говоря уже о конкуренции программы развития села кандидатов в агитационный период», - прокомментировала Дина Айкенова.

Кандидат политических наук, директор «Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев отметил, что в этом вопросе активность должны проявить самовыдвиженцы.

«Я ожидаю активности от политических партий, и уже вижу, что, в принципе, большинство партий заявили о готовности выдвинуть своих кандидатов в акимы. Также хотелось бы, чтобы и местные жители – имею ввиду независимых беспартийных людей – тоже баллотировались, поскольку именно они знают, чем «дышит» их сельский населенный пункт, какие там есть актуальные проблемы и как их надо решать», - считает он.

Когда человек выходит из села, население будет понимать, что человек сможет им помочь. Так считает депутат районного маслихата от Акмолинской области от партии «Ауыл» Евгений Рыжков. «Люди почувствуют поддержку. На уровне выборов акима сельского уровня это очень важно», - добавил депутат.

Директор Казахского института стратегических исследований Зарема Шаукенова поделилась ожиданиями от предстоящих выборов акимов сельских округов.

«Прямые выборы сельских акимов являются закономерным шагом на пути развития институтов местного самоуправления в Казахстане. Согласно разрабатываемым поправкам Министерством национальной экономики для увеличения доходных источников бюджета местного самоуправления предлагается передать на IV уровень бюджета дополнительно 4 вида налогов и платежей – это единый земельный налог, плата за аренду, пользование или продажу участков. Сельские акимы таким образом получат не только управленческую, но и финансовую самостоятельность по отдельным вопросам распределения местного бюджета», - сказала Зарема Шаукенова.

Это также, по мнению экспертов, повысит эффективность деятельности акимов в принятии ими решений по целому ряду таких жизненно важных вопросов на селе как водоснабжение, содержание дорог, благоустройство и т.д. При этом ответственность перед избирателями избранных акимов становится главным фактором личной мотивации и большим ожиданием повышения эффективности их деятельности. О том, что внедрение института прямых выборов должно продолжиться и на других уровнях, высказался эксперт Института евразийской интеграции Нуралы Камал.

«Во-первых, сегодня в Казахстане практика прямых выборов используется только при избрании президента. Теперь же еще одну такую возможность – выбирать своих акимов без посредников (маслихатов) – получат жители сёл, - отметил эксперт. - Во-вторых, данная реформа послужит росту политического участия граждан. Если в этом году выборы затронут порядка 1,5 млн сельчан, то до 2024 года – 7,72 млн, или 41% всего населения страны. В итоге мы получим 2 345 акимов сел, избранных непосредственно народом. А в таких условиях должны сформироваться реальная подотчетность и ответственность за выполнение своих обещаний перед электоратом». Самое главное, по словам эксперта, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно».



