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Выборы акимов: в каких районах Актюбинской области активно голосуют жители

25 Июля 2021 11:30
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Выборы акимов: в каких районах Актюбинской области активно голосуют жители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области открыты 74 избирательных участка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно данным, предоставленным местными избирательными комиссиями, по состоянию на 7:15 местного времени 25 июля в селе Аккудык в 34 сельских округах на 74 избирательных участках приступили к голосованию. Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлены каждые два часа. Информация о предварительных итогах явки избирателей будет озвучена в 20:00», - сказала председатель комиссии избирательной комиссии Актюбинской области Гульнара Кунбаева на брифинге.

Согласно данным, которые предоставили территориальные избирательные комиссии на 9:30 местного времени, от общего количества избирателей проголосовали и получили бюллетени 14,37%. Всего по области насчитывается 32 017 избирателей.

«Проголосовал на этот час 4601 избиратель. Это составило 14,37%. Наиболее активное голосование прошло в Каргалинском районе, где проголосовало 245 человек, Мартукском районе - 142 человека, в Мугалжарском районе - 110 человек, в Уилском районе - 420 человек, в Хромтауском районе - 789 человек, Шалкарском районе - 396 человек», - сообщила Гульнара Кунбаева.



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#Актюбинская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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