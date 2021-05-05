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    13:45, 05 Май 2021 | GMT +6

    Выборы акимов: сопутствующий законопроект принял Мажилис

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов» принял Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законопроект является сопутствующим поправкам в законодательство в связи с принятием проекта Конституционного закона.

    «Данный законопроект предусматривает внесение поправок в законы «О местном госуправлении и самоуправлении», «О политических партиях» и «О государственной службе». В соответствии с законопроектом, полномочия сельского акима начинаются с момента его регистрации избирательной комиссией и прекращаются в следующих случаях: потеря членства в партии; выражение вотума недоверия маслихатом, в том числе по инициативе собрания местного сообщества; прочие основания согласно закону о госслужбе», - рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, представляя законопроект в Мажилисе.

    Вместе с тем, поправками в закон «О государственной службе Республики Казахстан» предусматривается отмена проведения ротации и аттестации, понижения в должности за дисциплинарные проступки. Остальные меры дисциплинарных взысканий для сельского акима остаются без изменений.

    Министр отметил, что в Закон «О политических партиях» также предлагается внести изменения в части дополнения устава, прав и обязанностей политических партий по выдвижению кандидатов в сельские акимы.


    Теги:
    Закон и право Парламент Другие государственные органы Акимат Главная Мажилис
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