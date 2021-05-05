Выборы акимов: сопутствующий законопроект принял Мажилис
Законопроект является сопутствующим поправкам в законодательство в связи с принятием проекта Конституционного закона.
«Данный законопроект предусматривает внесение поправок в законы «О местном госуправлении и самоуправлении», «О политических партиях» и «О государственной службе». В соответствии с законопроектом, полномочия сельского акима начинаются с момента его регистрации избирательной комиссией и прекращаются в следующих случаях: потеря членства в партии; выражение вотума недоверия маслихатом, в том числе по инициативе собрания местного сообщества; прочие основания согласно закону о госслужбе», - рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, представляя законопроект в Мажилисе.
Вместе с тем, поправками в закон «О государственной службе Республики Казахстан» предусматривается отмена проведения ротации и аттестации, понижения в должности за дисциплинарные проступки. Остальные меры дисциплинарных взысканий для сельского акима остаются без изменений.
Министр отметил, что в Закон «О политических партиях» также предлагается внести изменения в части дополнения устава, прав и обязанностей политических партий по выдвижению кандидатов в сельские акимы.