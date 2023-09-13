Выборы акимов Рыскуловского и Жуалынского районов пройдут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выборы акимов двух районов в Жамбылской области намечены на ноябрь. В областном маслихате определились со сроками и регионами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в областном акимате на шестой внеочередной сессии Жамбылского областного маслихата восьмого созыва с участием главы региона Ербола Карашукеева обсудили предстоящие выборы акимов районов.

«Депутатам необходимо установить перечень пилотных регионов для проведения выборов акимов районов, - отметил председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев. - Также предстоит определиться с датой проведения выборов. Это будут абсолютно новые выборы в рамках осуществляемой в стране конституционной реформы. В законодательном плане вся необходимая правовая база для этого имеется».

Аким области Ербол Карашукеев напомнил, что в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность последовательного расширения прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти, процитировав Послание Президента: «Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов районного значения».

«Выборы акимов являются одним из институтов демократического общества, они способствуют участию народа в управлении государством», - подчеркнул глава региона.

Депутат облмаслихата Мейрамбек Доненбаев предложил включить в пилотный проект по выбору акимов Рыскуловский район. А депутат облмаслихата Керимкул Бегалиев предложил также провести выборы акима в Жуалынском районе.

«Выборы будут проходить, согласно главе 13-1 статьи 113 Закона РК «О выборах». Предстоит немалая организационная работа. Предлагаю провести выборы районных акимов в субботу, 5 ноября. В запасе имеется 55 дней, срок достаточный для подготовки», - внес предложение депутат маслихата Дауыл Бейсенкулов.

Депутаты единогласно проголосовали за предложения коллег. Принято решение провести выборы акимов Рыскуловского и Жуалынского районов 5 ноября 2023 года.