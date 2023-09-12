Выборы акимов пройдут в двух районах Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на внеочередной VI сессии Кызылординского областного маслихата утвержден перечень пилотных районов и городов областного значения по Кызылординской области, где будут организованы выборы акимов, определена дата их проведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областную избирательную комиссию.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Парламента VIII созыва сообщил, что в этом году в республике пройдут прямые выборы 45 акимов районов и городов областного значения. В рамках поручения Президента впервые будут избираться непосредственно акимы районов и городов. Эта тенденция сохранится и в следующем году. В соответствии с Порядком проведения выборов территориальные избирательные комиссии организуют пилотные выборы.

На сессии аким области Нурлыбек Налибаев, секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов озвучили важность проведения политической кампании.

«Выборы акимов - одна из главных реформ Главы государства. Как вы знаете, с 2021 года регулярно проводятся выборы акимов города районного значения, поселка и сельского округа. За два года по области проведено 100 выборов акима, в результате которых избраны 54 акима. Как отметил Президент РК в нынешнем Послании, следующий шаг - пилотные выборы акимов районов. Основанием для назначения выборов является решение маслихата «Об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акима района, города областного значения в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан». Решение, принятое вами сегодня, позволит укрепить доверие населения к власти и в полном объеме реализовать концепцию «Слышащего государства», – сказал аким области Нурлыбек Налибаев.

По результатам голосования депутатов Кызылординский областной маслихат принял решение о проведении пилотных прямых выборов в Шиелийском и Сырдарьинском районах. Избирательная кампания в обоих районах назначена на 5 ноября 2023 года.

Отметим, что в регионе активно проводятся выборы сельских акимов. С января избран аким 21 села, до конца года - 12 сел. 92,8% граждан баллотируются путем самовыдвижения.