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Выборы акимов прошли честно, без использования административного ресурса – замглавы АП РК

26 Июля 2021 22:57
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Выборы акимов прошли честно, без использования административного ресурса – замглавы АП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выборы сельских акимов прошли честно, без использования административного ресурса. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин в ходе интервью телеканалу «Хабар 24».

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«Конкурентность, особенно при выдвижении, была достаточно высокая – 3,4 человека на место. Конкурентность была высокой, ожидаемо, особенно в южных регионах страны, в Алматинской, Туркестанской областях. Карагандинская область, надо сказать, отличилась. В отдельных округах у нас было шесть на место. И, в итоге, например, в Алатауском сельском округе Талгарского района акимом стал Азамат Сеитов – замдиректора производственного кооператива «Бірлік». Ему противостояли два директора, один заведующий хозяйством крупных местных компаний, пенсионер и один самозанятый. То есть, все люди простые, не из государственных служащих. В Бирликском сельском округе Жангалинского района Западно-Казахстанской области в выборах принимали участие действующий аким сельского округа и главный специалист аппарата акима. То есть, его же подчиненный. При этом по итогам подсчета голосов подчиненный обошел своего руководителя, действующего акима, с разницей всего в 31 голос», – сказал М. Мурзалин.

По его словам, в сельском округе Жуантобе Шиелийского района Кызылординской области учитель местной школы Терликбаев одержал победу над действующим акимом данного сельского округа с разницей всего в 12 голосов.

По мнению М. Мурзалина, результаты выборов говорят о том, что борьба шла честно, открыто и конкурентно, без использования какого-либо административного ресурса.


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#Выборы акимов  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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