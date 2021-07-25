+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Выборы акимов проходят в 40 сельских округах Кызылординской области

25 Июля 2021 11:21
Поделиться:
Выборы акимов проходят в 40 сельских округах Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области в 40 сельских округах проходят выборы акимов. В них принимает участие 131 кандидат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Выборы акимов: Жители ВКО активно отдают свои голоса
Жители Костанайской области проявляют активность в выборах сельских акимов Жетысусцы выбирают своего акима: сколько человек уже проголосовало Жители Кызылординской области активно голосуют на выборах акимов

В семи районах в области проходят выборы сельских акимов.

«По области в 54 избирательных участках проходит голосование. В процесс вовлечены 304 члена комиссии. Все избирательные участки для голосования открылись в 07:00 по времени столицы, подготовлен соответствующий протокол. С 7 утра до 20 вечера по местному времени члены комиссии будут давать бюллетени голосующим. А предварительная информация по явке избирателей будет предоставлена в 21:00», - рассказал председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев.

Отметим, что в регионе по 40 сельским округам свои кандидатуры выдвинули 151 человека: 53 из них от политических партий, 98 - самовыдвиженцы.



Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Выборы акимов: Жители ВКО активно отдают свои голоса
Жители Костанайской области проявляют активность в выборах сельских акимов
Жетысусцы выбирают своего акима: сколько человек уже проголосовало
Жители Кызылординской области активно голосуют на выборах акимов
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Сильная жара ожидается в Алматы
3 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
4 Карантинные меры усиливают в ВКО
5 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
Читайте также
Жители Кызылординской области активно голосуют на выборах акимов
86-летний житель Арыси первым проголосовал на выборах сельских акимов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив