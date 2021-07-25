Выборы акимов проходят в 40 сельских округах Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области в 40 сельских округах проходят выборы акимов. В них принимает участие 131 кандидат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В семи районах в области проходят выборы сельских акимов.

«По области в 54 избирательных участках проходит голосование. В процесс вовлечены 304 члена комиссии. Все избирательные участки для голосования открылись в 07:00 по времени столицы, подготовлен соответствующий протокол. С 7 утра до 20 вечера по местному времени члены комиссии будут давать бюллетени голосующим. А предварительная информация по явке избирателей будет предоставлена в 21:00», - рассказал председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев.

Отметим, что в регионе по 40 сельским округам свои кандидатуры выдвинули 151 человека: 53 из них от политических партий, 98 - самовыдвиженцы.



