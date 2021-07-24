Выборы акимов положительно повлияют на модернизацию госуправления - Расул Жумалы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эти выборы можно назвать положительным шагом в процессе реформирования политической системы. Об этом заявил член Национального совета общественного доверия Расул Жумалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По моему мнению, эти выборы можно назвать положительным шагом в процессе реформирования политической системы. Президент поднял этот вопрос на заседании Национального совета. Этот вопрос поднимался еще с конца девяностых годов. В качестве пилота в отдаленных уголках нашей страны в аулах были проведены пилотные выборы.Вся эта практика была учтена в ходе подготовки к предстоящим выборам, в доработке законодательства», - сказал Расул Жумалы в телефонном разговоре корреспонденту агентства.
Эксперт добавил, что в обществе на сегодня в основном говорят об усовершенствовании законодательства.
«Однако возникает вопрос, что будет после выборов? Радует то, что и после выборов это законодательство способно решать возникающие вопросы», - добавил политолог.
По его словам, выборы только кажутся легкими, а на самом деле здесь очень много вопросов.
«Это нелегкое дело. Под этим лежит и целостность нашего народа, есть вещи, которые положительно повлияют на модернизацию государственного управления», - резюмировал Расул Жумалы.
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