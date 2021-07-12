Выборы акимов: партии  в СКО представили кандидатуры по 66 избирательным округам

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области будут функционировать 174 избирательных участков, общее количество наблюдателей - 348 человек. Об этом рассказал председатель областного филиала Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» Жанат Мухамеджанов на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Северо-Казахстанский филиал РОО «Центр непартийного наблюдения» решил консолидировать усилия различных НПО и создал этот центр, который готов к конструктивному сотрудничеству со всеми непартийными наблюдателями. С 26 июня по 9 июля текущего года прошло выдвижение кандидатов на должности акимов города районного значения и сельских округов.

«Процесс выдвижения прошел в соответствии с требованиями действующего законодательства, без нарушений, в установленные законом сроки. По завершении этапа выдвижения выдвинуты 237 кандидатов, из них 74 – политическими партиями, 163 – самовыдвижением», - отметил Жанат Мухамеджанов.

В том числе политические партии представили кандидатуры по 66 избирательным округам: партия «Nur Otan» – 58 кандидатов, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 3 кандидата, демократическая партия Казахстана «Ак Жол» – 2 кандидата, политическая партия «АDAL» – 3 кандидата, Народная партия Казахстана – 6 кандидатов, Общенациональная социал-демократическая партия – 2 кандидата.

В Северо-Казахстанской области будут функционировать 174 избирательных участков. Общее количество наблюдателей составит 348 человек. Их координацию будут осуществлять 5 областных координаторов, 174 районных мобильных капитанов, и 348 стационарных наблюдателей.

Для осуществления координации за общественными наблюдателями по СКО, создан штаб из 6 человек. Руководитель штаба Жанат Мухамеджанов - председатель филиала РОО «Центр непартийного наблюдения». Для повышения эффективности электоральной кампании в онлайн формате было организовано обучение наблюдателей.