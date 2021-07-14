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    11:34, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Выборы акимов - обдуманное и правильное политическое решение Президента – Рахат Мардан

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обдуманным и правильным политическим решением Президента назвал аким Новокубанского сельского округа Шортандинского района Акмолинской области Рахат Мардан предстоящие выборы сельских акимов. Своим видением ситуации руководитель округа поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

    Свою первую трудовую деятельность сам Рахат Мардан начал в 1993 году. За это время проработал на различных должностях – от пастуха до учителя, а затем и директора школы. Акимом Новокубанского сельского округа назначен с августа 2012 года.

    Местное население знает его еще и как искусного айтыскера и акына. В его копилке немало побед в айтысах различного уровня. Известно, что айтыскеры во всем времена пользовались всеобщим уважением у населения, ведь они знали все проблемы и чаяния простого народа. Тем более – когда этот айтыскер – аким, пытающийся улучшить жизнь сельчан. Так, за годы работы Рахата Мардан акимом в Новокубанском сельском округе был проведен капитальный ремонт досугового центра и ясли-сада «Гүлдер», ремонт внутрипоселковых дорог, установлены детские игровые и спортивные площадки, сделано освещение четырех улиц, появился сквер знаний, заменена водопроводная башня в селе Алтайское, подключена дополнительная скважина в селе Новокубанка. В рамках ГЧП ведется капитальный ремонт спортивного комплекса и плавательного бассейна. А по программе «Бастау Бизнес» 20 сельчан смогли получить гранты на развитие животноводства.

    Говоря о предстоящих выборах сельских акимов, Рахат Мардан назвал эту инициативу «обдуманным и правильным политическим решением Президента».

    «Инициативу Президента по проведению выборов акимов сельских округов в таком формате я поддерживаю полностью. Считаю, что это способствует сближению власти и народа. Ведь население избирает того человека, кого считает достойным, кто знает их проблемы, к кому они обращаются за поддержкой, кто их слышит. Акима, по моему мнению, должны избирать не высшие органы и не маслихат, а именно народ. Перед народом он должен иметь политический вес и ответственность. Если тебя избрал народ, если за тобой пошел народ, значит ты имеешь авторитет и политический вес. Считаю, что выборы акимов - это демократический шаг, который позволит сельчанам самим определить свое будущее и будущее своего села», - резюмировал собеседник.


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