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Выборы акимов: наблюдатели посетили избирательные участки в Акмолинской области

22 Июля 2021 16:02
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Выборы акимов: наблюдатели посетили избирательные участки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня представители Центра непартийного наблюдения Акмолинской области посетили избирательные участки, где ознакомились с готовностью участков к проведению 25 июля выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, передает МИА «Казинформ».

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По словам руководителя ОО «Центра непартийного наблюдения Акмолинской области» Ерлана Закирьянова, в сельских округах проводят обучение наблюдателей.

«Программа нацелена на получение практических навыков наблюдения за голосованием. Наблюдатели от центра непартийного наблюдения не являются прямыми участниками выборного процесса», - отметила она.

Наблюдатели центра непартийного наблюдения посетили избирательный участок № 50 п. Станционный, г. Кокшетау. При посещении избирательных участков наблюдатели особое внимание обратили на условия по обеспечению доступности лиц с ограниченными возможностями, санитарным нормам.

Необходимо отметить, что в Акмолинской области была проведена большая подготовительная работа с наблюдателями. Каждый из них прошел обучение по вопросам предстоящих выборов. Все наблюдатели получили методические материалы (блокнот, памятка наблюдателя, права и обязанности наблюдателя). Всего в области организовано 218 избирательных участков, пройдут выборы 95 сельских акимов.

Напомним, 15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.



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#Акмолинская область   #Выборы   #Выборы-2021   #Выборы акимов  
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