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    19:05, 01 Август 2021 | GMT +6

    Выборы акимов: как идет голосование в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кызылординской области в сельском округе Аккум Аральского района и сельском округе Талаптан Шиелийского района проводятся выборы акимов. Выборы проходят с участием представителей СМИ, наблюдателей, доверенных лиц и представителей общественных объединений в соответствии с требованиями закона О выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Кызылординской области.

    Голосование началось в 07:00 утра и завершится в 20:00 вечера.

    Ожидается, что в двух избирательных округах в общей сложности проголосуют 3527 избирателей. На всех участках созданы условия для граждан. На избирательных участках приняты соответствующие меры для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях пандемии.

    Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 18.00 часов 1 августа 2021 года избирательные бюллетени получили 66,6% от общего количества избирателей, включенных в списки. В том числе:

    в Аральском районе, в сельском округе Аккум – 44,4 %;

    в Шиелийском районе, в сельском округе Талаптан – 79,3 %.

    Голосование проходит в соответствии требованиям Конституционного закона, правонарушения не зафиксированы. Жалоб не поступало, сообщает акимат Кызылординской области.

    16 членов избирательных комиссий, участвующих в выборах, обеспечены масками, медицинскими перчатками и антисептиками. Избирателям и другим гражданам, приходящим на голосование, предоставлены антисептики, термометрами измеряют температуру тела.

    Напомним, ранее в Кызылординской области путем прямых выборов были избраны акимы 40 сельских округов.

    Теги:
    Кызылординская область Выборы акимов Выборы
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