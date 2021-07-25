Выборы акимов: более 80% костанайских избирателей уже сделали свой выбор

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской областной избирательной комиссии озвучили данные к 18:00 по явке избирателей на участках, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, избирательные бюллетени получили уже 81% от общего количества избирателей, включенных в списки.

Это значит, что уже большая часть избирателей в регионе сделали свой выбор и отдали голос в пользу выбранного кандидата.

Если рассматривать по регионам, то больше всего проголосовавших в городе Лисаковске - 88,7%. Также большой процент в Узункольском, Мендыкаринском, Федоровском, Карасуском и Амангельдинском районах - от 81 до 87 процентов. Самая низкая явка - в районе им. Б. Майлина и Алтынсаринском районе.

Напомним, в Костанайской области голосование за сельских акимов стартовало на 173 избирательных участках

Выборы проходят в 19 районах Костанайской области, за исключением областного центра. Акима выбирают в 65 избирательных округах, в 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в 6 - в связи с досрочным сложением полномочий.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.







