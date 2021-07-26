Выборы акимов: 88 мужчин и 23 женщины баллотировались в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области завершился избирательный процесс в сельских округах региона, передает корреспондент МА «Казинформ».

«По данным районных избирательных комиссий по Жамбылской области, для выборов акимов в 38 сельских округах баллотировались 111 кандидатов. Из них 71 выдвинуты политическими партиями, 40 самовыдвиженцы. По гендерному составу 88 кандидатов мужчин и 23 – женщины», - рассказал руководитель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов.

Он отметил, что наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в Жамбылском районе, где на одно место выдвинуто четыре кандидата в Ерназарском и Каратобинском сельских округах.

На всех 89 избирательных участках для наблюдения за избирательным процессом находились 557 наблюдателей от политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций Республики Казахстан, СМИ.

«Избирательным комиссиям официальных жалоб во время выборов не поступало», - отметил спикер.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов.

Ожидается, что выборы позволят усилить доверие населения к власти и подотчетность акима перед сельчанами, повысить оперативность реагирования сельского акима к потребностям населения.