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Выборы акимов: 74,4 % атырауских избирателей сделали свой выбор

26 Июля 2021 00:59
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Выборы акимов: 74,4 % атырауских избирателей сделали свой выбор

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на выборах сельских акимов проголосовали 74,4% избирателей, внесенных в списки для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 20 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 74,4 % жителей Атырауской области, включенных в списки для голосования. Это 32981 человек из 44305.

«В Атырауской области выборы сельских акимов прошли в 18 округах. В бюллетени были внесены 52 кандидата. Из них 24 выдвинуты политическими партиями, 28 – самовыдвиженцы. Выборы прошли в 41 населенном пункте», - проинформировал председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

Как ранее сообщалось, педагогов было больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области.

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#Атырауская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Виктор Сутягин

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