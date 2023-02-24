Выборы-2023: Самому молодому кандидату в Кызылординской области 22 года

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области в качестве кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК зарегистрированы 15 человек и местных маслихатов - 522 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 15 кандидатов в Мажилис 6 самовыдвиженцев, один выдвинут от общественного объединения, 3 от партий. Отказались от регистрации на основании поданных документов 2 человека, 3 не сдали документы в соответствии с требованиями.

«Кандидатами в областной маслихат зарегистрированы 115 граждан. В их числе на одномандатной основе выданы регистрационные свидетельства 49 кандидатам, по партийным спискам 66. В городские маслихаты зарегистрированы 92 кандидата, в районные маслихаты 315. В среднем, на 1 мандат приходится по 3,3 человека. Самая большая конкуренция в четырех округах – по 5 человек на мандат. Один из этих округов находится в Аральском районе, и три в Жанакорганском. Среди кандидатов 378 мужчин, 68 женщин. Самый молодой кандидат 2001 года рождения, самый старший 1957 года рождения», – сообщили в областной избирательной комиссии.

Также сообщается, что 57 кандидатов забрали свои документы согласно поданным заявлениями. В их числе 2 намеревались баллотироваться в Мажилис, 9 в областной маслихат, 46 в городские и районные маслихаты.

Напомним, в избирательные списки по Кызылординской области внесены 492 443 человека.