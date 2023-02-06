Выборы-2023 показывают демократизацию политической системы – политолог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новый формат грядущих внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней – показатель демократизации политической системы. Таким считает казахстанский политолог Эдуард Полетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что после политических реформ, которые были произведены Президентом после изменений в Конституцию, в партийное законодательство, формально выборы будут проходить с серьезными изменениями. В этом году выборы будут проходить по системе мажоритарно-пропорционального представительства.

«А это и есть показатель демократизации политической системы, ее модернизации. Это стабилизирующий фактор для казахстанской политики, для ее многопартийности. Возможно, что Парламент будет более разнообразен в плане политической структуризации. Это также важная интрига этих выборов, то есть была доминирующая партия и остальные две партии, которые играли роль стабилизатора левого и правого крыла. Как сейчас этот партийный ландшафт будет отражен в Парламенте – уже менее предсказуемое явление», - пояснил эксперт.

Во-первых, он подчеркнул, что сокращается количество депутатов Парламента со 107 до 98, во-вторых, появляются одномандатники, то есть 29 человек будут избираться по одномандатным округам. Барьер избирательного порога для партий снижен с 7 до 5%. Есть требование, что 30% должны составить молодежь, женщины, инвалиды.

«Партий будет участвовать больше, роль маслихатов начинает увеличиваться, больше 3 тысяч человек будут избираться, причем маслихаты избираются по принципу 50% – по партийным спискам, 50% – по округам, на уровне районов – 100% самовыдвиженцев. Это также актуализирует возможности и увеличит влияние маслихатов. Можно ожидать достаточно серьезную конкуренцию. То есть выборы должны быть достаточно интересными, в том числе за счет самовыдвиженцев», - добавил Эдуард Полетаев.

По его мнению, новый формат выборов также поспособствует явке избирателей. Со стороны властей Казахстана начинается активизация, привлечение избирателей на выборы.

«Власти будут стараться, чтобы кампания прошла четко, без сбоев, чтоб техническое оснащение имело высокий уровень, чтобы у избирателей были комфортные условия. Не секрет, что где-то 4-5 бюллетеней будут выданы на руки, здесь очень важно, чтобы избиратели не запутались. Поэтому организационная подготовка очень важна», - заключил политолог.

Он напомнил, что выборы сами по себе это непосредственная форма демократии, через них большинство граждан участвуют в осуществлении государственной власти. Это контроль граждан за деятельностью государственных органов, соответственно, это порождает ответственность власти перед населением.