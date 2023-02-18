Выборы-2023 по смешанной избирательной системе: обзор мнений за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выборы в Мажилис Парламента Казахстана и маслихаты будут проходить по смешанной избирательной системе, что является особенностью этих досрочных выборов. Что об этом говорят эксперты, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Смешанная избирательная система повлияет на развитие многопартийности

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов считает, что большинство стран, в которых присутствует смешанная система, отличаются стабильностью в формировании правительств.

«В целом, если говорить о смешанной избирательной системе, то она достаточно распространена. Сегодня по ней избираются законодательная ветвь власти в Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Южной Корее, Италии, Мексике и других странах. Из ближайших соседей подобную систему используют в России, Кыргызстане, Грузии, Литве», - сказал спикер.

По мнению эксперта, смешанная избирательная система расширяет возможности представительства интересов различных социальных групп в законодательном органе. Также она дает толчок для развития многопартийности.

«Смешанная система, в отличие от чисто пропорциональной, усиливает подотчетность путем предоставления дополнительного механизма – отзыва депутата», - сказал Еркин Тукумов.

По его словам, смешанная система позволяет избежать чрезмерного дробления голосов.

Выборы будут иметь большое значение для маслихатов

На выборах будет большая борьба между кандидатами по одномандатному территориальному избирательному округу. Такое мнение высказала заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина.

«Всего по одномандатным округам выдвинуто 609 кандидатов. Они на своё усмотрение проводят агитационную работу в рамках закона. В городах Астана, Алматы и Актюбинской, Атырауской, Алматинской областях очень много кандидатов, выдвинутых самостоятельно. Внутри одномандатного территориального округа будет ожесточенная борьба, конкуренция, потому что каждый предлагает свою программу», - заметила спикер.

Эксперт отметила, что предстоящие выборы будут иметь большое значение для маслихатов.

«Потому что, если депутат, перешедший в район, не сможет полноценно выполнять свою работу, избиратели смогут отменить мандат депутата, подав свои жалобы. То же самое и в области. Это очень эффективный механизм. Это механизм контроля со стороны общества», - подчеркнула заместитель директора КИСИ при Президенте РК.

В Мажилисе будет региональное представительство

Особенность смешанной избирательной системы в том, что придут одномандатники, считает и.о. руководителя отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева.

«Основные плюсы смешанной избирательной системы: во-первых, каждый гражданин имеет возможность избираться вне зависимости от его партийной принадлежности. То есть каждый из нас может выдвинуть свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца, выдвинуть свои ценностные взгляды, политические лозунги вне зависимости от партии», - сказала эксперт.

Она подчеркивает, что теперь в Мажилисе помимо партийного представительства будет и региональное представительство, потому что одномандатные округа поделены на региональные.

«К примеру, есть округа Алматы, Туркестанской области и в зависимости от численности округов будут проходить несколько депутатов. Такие моменты очень важны и дают возможность представлять свою ценность вне зависимости от партий, представлять свой регион, город или область вне зависимости от каких-то политических институтов», - сказала Жанар Санхаева.

Участие в выборах новых партий и самовыдвиженцев усиливает конкуренцию

По мнению казахстанского политолога Эдуарда Полетаева, участие в выборах новых партий и самовыдвиженцев усиливает конкуренцию.

«Конкуренция очень сильная… У нас была смешанная система, но в последний раз она действовала на выборах в Мажилис в 2004 году. Сейчас система адаптируется под требования… Я думаю, что те партии, которые были представлены в Парламенте, у них такие же шансы попасть вновь. Тем более процентный порог прохождения политических партий на выборах снизился с 7 до 5 %. Но политическая конкуренция нужна не только для того, чтобы появились в политике новые люди, но и появились новые идеи. Хотелось бы, чтобы новых идей было гораздо больше», - сказал политолог.

Новые идеи для развития страны

Руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в Алматы Асель Абен уверена, что выборы должны обновить нашу систему и представить новые идеи для развития нашей страны.

«Предстоящие парламентские выборы для нас очень важны, потому что это новый шаг, который мы делаем в связи с реформами в политической системе Казахстана. Многое народ ожидает от этих выборов. Сейчас мы видим, как обновляется программа политических партий и как идет обострение конкурентной борьбы. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе, активно выступают одномандатники. Я думаю, выборы должны обновить нашу систему и представить новые идеи для развития нашей страны», - сказала она.

Эксперт считает, что на выборах большую активность проявят не только политические партии, но и одномандатники.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане пройдут 19 марта.