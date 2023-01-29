Выборы-2023: обзор мнений за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане через несколько недель начнется электоральная кампания, которая призвана завершить перегрузку всей политической системы страны. 19 марта пройдут внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты. Что о данном процессе говорят эксперты, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Международные эксперты внимательно наблюдают за происходящими реформами в Казахстане. В частности, американские эксперты позитивно оценивают демократические изменения в нашей стране.

Старший аналитик и руководитель программы по обучению и аналитическим продуктам «New Lines Institute for Strategy & Policy» Юджин Чаусовский считает, что решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении внеочередных парламентских выборов в марте можно рассматривать как продолжение процесса политической реструктуризации, который продолжается уже более года.

Юджин Чаусовский

«Это решение является последним в более широком процессе изменений, вводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленных на то, чтобы перейти к более сбалансированному пути, как внутри страны, так и во внешней политике», - отмечает эксперт.

Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» Уайлдер Алехандро Санчес отмечает, что решение Президента Касым-Жомарта Токаева распустить нижнюю палату и выбрать 19 марта в качестве даты новых выборов преследуют две цели. Первая – подтвердить, что его Правительство не является продолжением его предшественника и не находится под его влиянием. Вторая цель - продемонстрировать своим соотечественникам-казахстанцам, что во время президентства Касым-Жомарта Токаева будут поощряться благое управление и политическое представительство.

Уайлдер Алехандро Санчес





«Президент Казахстана пообещал, что создаст «слышащее государство», в котором Правительство на всех уровнях будет прислушиваться к требованиям населения. Казахстанцы заслуживают того, чтобы жить в стране, где уважают и поощряют противоположные точки зрения», - высказал свое мнение Уайлдер Алехандро Санчес.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, обратил внимание на то, что выборная кампания должна не разделить, а объединить страну.

«Через несколько недель начнется электоральная кампания. Кандидаты приступят к агитационной деятельности, используя самые разные методы для получения голосов избирателей. Это обычная демократическая процедура. В Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено. Разрешено все, что не запрещено законом. Однако есть одна вещь, о которой мы все должны помнить. Выборная кампания должна не разделить, а объединить страну. Хочу вновь призвать кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената Парламента РК 26 января.

Фото: t.me/aqorda_resmi









На этой неделе в верхней Палате Парламента страны избранием спикера и вице-спикера Палаты завершилось обновление состава депутатов. Тем самым Казахстан вступил в новый этап своего развития.

«Наша страна вступила в новый этап развития. В прошлом году мы приступили к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в Основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим Указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената», - сказал Глава государства, выступая на заседании Сената.

Фото: t.me/aqorda_resmi









Он добавил, что в Казахстане утвердился принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

О значении завершения формирования Сената Парламента в контексте предстоящих выборов в Мажилис высказалась старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Гульмира Туканова. Она отметила, что в середине января этого года половина из 40 сенаторов, как и положено раз в три года, была избрана региональными маслихатами. В их числе есть представители трех новых областей – Абайской, Улытауской и Жетысуской.

«Завершение формирования состава Сената представляет собой важное событие в цепочке политических событий страны, особенно в контексте предстоящих выборов в Мажилис. На время отсутствия Мажилиса все законодательные функции выполняются Сенатом, что позволяет обеспечить устойчивость работы данной ветви власти даже в условиях больших перемен», - сказала эксперт.









Фото: kisi.kz

Какие возможности для казахстанцев открывает политическая модернизация государства можно прочитать здесь.

Напомним, досрочные парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе: казахстанцы будут выбирать депутатов не только по партийным спискам, но и смогут голосовать за конкретных кандидатов от одномандатных округов, выдвигаемых общественными организациями или самовыдвиженцев.