Выборы-2023: обзор экспертных мнений за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подходит к завершению третья неделя предвыборной кампании кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. По мнению экспертов, текущая избирательная гонка проходит в духе здоровой конкуренции и политического соперничества. Какие наблюдения помогли экспертам сделать такие выводы, читайте в обзоре аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Избирательная кампания проходит в духе здоровой конкуренции

По мнению и.о. руководителя отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Жанар Санхаевой, текущая избирательная гонка перед выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней проходит в духе здоровой конкуренции и политического соперничества.

Согласно наблюдениям эксперта, кампания показывает, что практически большинство кандидатов заняли проактивную позицию по продвижению своих программ.

«Большой упор сделан на интернет-ресурсы, в том числе социальные медиа. Это дает большие преимущества кандидатам для раскручивания своей кампании. Социальные медиа позволяют эффективнее и быстрее мобилизовать сторонников, и донести основные тезисы своих программ. Например, кандидаты выходят с обращениями к своим избирателям посредством прямого эфира и распространяют свои программы на популярных страницах медиа», – считает спикер.

Фото: kisi.kz







Однако, по ее мнению, на уровне выборов депутатов маслихатов наиболее результативными все же станут те кандидаты, которые избрали технологию подомового обхода с раздачей агитационных материалов.

Кроме того, по словам спикера, проведение дебатов оправдано. Первые теледебаты прошли 1 марта текущего года.

«Прошедшие дебаты между представителями семи политических партий в прямом эфире национального канала Qazaqstan показали достаточно хороший уровень подготовленности партий», – заметила эксперт.

Поэтому, по ее мнению, необходимо проводить дебаты на протяжении всей кампании, поскольку этот инструмент позволяют избирателям сравнить позиции кандидатов по ключевым вопросам. Кроме того, по дебатам можно судить в целом об избирательной кампании.

«По итогам дебатов можно отметить, что текущая избирательная гонка проходит в духе здоровой конкуренции и политического соперничества за электорат. Каждая партия заинтересована в своей победе», – заключила Жанар Санхаева.

Следующие теледебаты политических партий запланированы на 16 марта.

Предстоящие дебаты будут не менее яркими

По мнению главного эксперта отдела изучения электоральных процессов КИСИ при Президенте РК Амины Урпековой, предстоящие 16 марта в эфире телеканала «Хабар» дебаты будут не менее яркими, чем те, которые состоялись 1 марта текущего года.

Спикер считает, что прошедшие дебаты еще раз продемонстрировали основную направленность, социальную базу каждой из партий, а также определили основных соперников в борьбе за свой электорат. Кроме того, по ее словам, можно отметить конкуренцию за голоса бизнес-сообщества, сельских избирателей.

«В своих обращениях к зрителям и оппонентам представители партий оперировали цифрами, данными, делая акцент на социальных, экономических показателях. Это говорит об определенном уровне подготовки и настрое на предвыборную борьбу. Думаю, нас ожидают не менее интересные и яркие теледебаты 16 марта», – считает эксперт.

В целом, по ее мнению, переход на смешанную избирательную систему с внедрением выборов по одномандатным округам дал существенный импульс для проявления гражданской, политической активности казахстанцев. Своим правом быть избранным в Мажилис и маслихаты всех уровней воспользовались более 10 тысяч граждан.



Фото: kisi.kz

Амина Урпекова отмечает, что конкурентоспособность предвыборных кампаний каждого из кандидатов в депутаты зависит от множества факторов: мотивации и настроя самого кандидата и его штаба, материальных, временных, человеческих ресурсах, продуманности кампании, креативности, открытости и многого другого.

«Со стороны государства гарантирован равный доступ в СМИ, регулируются вопросы агитации для обеспечения максимальной честности. Кроме того, каждый кандидат в соответствии с уровнем представительного органа получает равную сумму от государства на проведение предвыборной кампании. С законодательной точки зрения кандидаты имеют равные возможности. Ход и результаты кампании во многом зависит от них самих», – заключила эксперт.

Особенность избирательной кампании – в расширении квоты в партийных списках

Ведущий эксперт КИСИ при Президенте РК Гульмира Туканова отметила, что важной особенностью этой избирательной кампании является расширение квоты в партийных списках и обязательство по ее соблюдению в распределении депутатских мандатов.

«С этого года в партийные списки на выборы в Мажилис должны быть включены, кроме женщин и молодежи, лица с инвалидностью – как социальная категория, так же испытывающая трудности с доступом к политическим процессам. Расширение состава квоты направлено на обеспечение принципов равенства в политическом участии и инклюзивности принимаемых решений. При этом квотирование не следует рассматривать в качестве механизма, при котором представители групп будут защищать интересы только этих самых групп (женщин, молодежи и лиц с инвалидностью). Назначение политического квотирования намного шире – в обеспечении плюрализма мнений, преодолении однобокого (гендерно или социально обусловленного) взгляда и обеспечения равенства возможностей при принятии решений для всеобщего блага», – пояснила эксперт.



Фото: kisi.kz

По ее словам, главное достижение этой поправки – это обязательство по соблюдению квоты в распределении депутатских мандатов в Мажилисе. Без этого уточнения потерялся бы смысл квотирования.

Эксперт добавила, что при введении этой поправки были учтены прошлые ошибки, когда 30-процентная квота для женщин и молодежи действовала только на момент регистрации списков. Следующим шагом в совершенствовании механизма квотирования должно стать обязательство по соблюдению квоты в маслихатах.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане пройдут 19 марта.