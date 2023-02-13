Выборы-2023: аккредитованы еще 12 иностранных наблюдателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Центральная избирательная комиссия РК продолжает работу по аккредитации международных наблюдателей за выборами в Мажилис и маслихаты в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам секретаря ЦИК Мухтара Ермана, от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 12 наблюдателей от трех иностранных государств и двух международных организаций. В том числе от Республики Кореи, Кыргызстана и Таиланда - по одной кандидатуре, Миссии наблюдателей от СНГ – семь наблюдателей, Миссии от Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ) – два наблюдателя.

Вместе с тем он сообщил, что ранее аккредитованные двое представителей от БДИПЧ/ОБСЕ не смогут принять участие в наблюдении. В этой связи необходимо внести изменения в состав Миссии.

С 20 января Центральная избирательная комиссия аккредитовала 62 наблюдателя от трех иностранных государств и двух международных организаций.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список Общенациональной социал-демократической партии на внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента РК.

Все семь зарегистрированных в стране политических партий допущены к участию в выборах. Выдвинуто 283 кандидата в депутаты Мажилиса по партийным спискам, 609 – по мажоритарной системе. Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней насчитывается 119 партийных списков (1 471 человек), по мажоритарной системе – 11 844 кандидата.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.