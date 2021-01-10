Выборы-2021: в каких странах начали работу избирательные участки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В еще 23 зарубежных городах начали работу избирательные участки на парламентских выборах в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

Открылись избирательные участки в Хельсинки и в городах Прибалтики в Риге, Вильнюсе и Таллинне.

Начали работу избирательные участки в Софии, Афинах и Бухаресте. Открыты избирательные участки в Вене, Брюсселе, Берне и Гааге. Начали работу избирательные участки в Будапеште, Варшаве, Праге, Загребе и Братиславе

Открыты избирательные участки в Риме, Париже и Мадриде. Начали работу избирательные участки в Берлине и Франкфурте-на-Майне. В Лондоне начал свою работу избирательный участок №244.

Также казахстанцы начали голосовать в Латинской Америке, в столице Бразилии.