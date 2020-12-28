Выборы-2021: тест на коронавирус будут сдавать члены избирательных комиссий и наблюдатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие санитарные нормы будут действовать в день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, объяснила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила Айжан Есмагамбетова, в рамках проведения выборов 10 января будет принято постановление главного санитарного врача. Сейчас обсуждается его формат, и будут приняты три основные категории мер.

«Первая категория, направленная на саму организацию выборов. Вторая – это требования к избирателям. Третья – это требования, которые рассматриваются в отношении тех лиц, которые будут находиться на избирательных участках постоянно в день выборов.

Меры, которые касаются помещений - бесконтактная термометрия, регулирование потоков, социальная дистанция, обязательный масочный режим, использование санитайзеров.

Требования к избирателям – это все те же меры, которые мы, в принципе, предъявляем ко всем нашим гражданам. Это обязательное использование масок, антисептика, соблюдение социальной дистанции», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Также будут требования к лицам, находящимся на избирательных участках, а именно к членам избирательных комиссий, наблюдателям, доверенным лицам. Как сообщила А. Есмагамбетова, эти лица должны будут сдавать тест на коронавирус.

«Сегодня эпидемиологическая ситуация нестабильная, мы видим, что регионы постоянно перемещаются из «красной» зоны в «желтую», из «желтой» - в «зеленую». Поэтому в целях обеспечения безопасности выборов сейчас рассматривается вопрос об обязательном тестировании той категории лиц, которую я назвала, которая постоянно будет находиться на избирательных участках. Кроме того, рассматривается вопрос, что тестирование будет обязательно для тех регионов, которые находятся в «красной» и «зеленой» зонах», - сообщила председатель комитета.

«Мы сейчас матрицу эпидситуации раскладываем не только в разрезе регионов, но и в разрезе уже районного уровня. Поэтому в тех регионах, которые находятся в «красной» и «желтой» зонах, и в районном разрезе с 25 декабря по день выборов, члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста с давностью не более пяти дней», - отметила А. Есмагамбетова.

Планируется, что тест для них будут проводиться бесплатно. Чтобы пройти тест бесплатно, таким лицам необходимо обратиться в управление здравоохранения и зарегистрироваться, предъявить документ, подтверждающий, что данный человек является доверенным лицом, наблюдателем или членом избирательной комиссии.