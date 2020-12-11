Выборы-2021: старт агитационной кампании прокомментировал политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института евразийской интеграции политолог Казбек Майгельдинов на своей странице в Facebook поделился своим мнением относительно старта агитационной кампании политических партий, передает МИА «Казинформ».

Партии эффективно и креативно поработали в доагитационный период (ребрендинг, новые форматы мероприятий). Кроме того, доагитационный период показал хороший организационный потенциал основных участников избирательного процесса (политических партий, ЦИК).

«Так, 10 декабря этого года состоялась жеребьевка среди политических партий, и определены их очередность в избирательном бюллетене.

10 декабря в 18:01 началась агитационная кампания. Уже первый день агитации политических партий показал их серьёзный настрой. Так, политические партии презентовали свои предвыборные штабы (партии «Ауыл» и НПК). Партия «Nur Otan» уже с первого дня активно включилась в процесс агитации. «, - говорит эксперт.

В целом, по его мнению, выборный процесс идет на стабильном внутреннем фоне, несмотря на экономический кризис, коронавирусную инфекцию. При этом ЦИК эффективно проводит информационно-разъяснительную работу по всем участникам избирательного процесса.

«Агитационные материалы на билбордах уже на всех улицах. При этом отрадно, что контент каждой партии исходит от их предвыборной программы», - отметил спикер.