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Выборы-2021: казахстанцы голосуют во Франции

Автор:  
Арнур Рахимбеков
10 Января 2021, 19:01
Выборы-2021: казахстанцы голосуют во Франции

БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ. – В данное время в столице Франции продолжает избирательный участок № 246 на выборах в Мажилис Парламента РК, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок организован при Посольстве Республики Казахстан во Франции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», голосование будет проводиться с 07:00 до 20:00 по времени Парижа.

В списке голосующих - 121 граждан РК, в том числе дипломаты, казахстанские студенты и соотечественники, постоянно проживающие во Франции.

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