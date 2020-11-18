Выборы-2021: как проверить свой избирательный участок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель рабочей группы по цифровизации, заместитель председателя правления АО «Астана инновации» Аскар Таксимов рассказал о способах проверки данных своего избирательного участка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проверки своего избирательного участка в онлайн-режиме, граждане могут воспользоваться личными сервисами: первое – веб-портал акимата Нур-Султана, на главной странице есть баннер «Найти свой избирательный участок», - сказал Аскар Таксимов на брифинге в акимате.

«Второе – это единый контакт-центр «I-Komek» по номеру 109 в режиме 24/7. Запрос на проверку своего участка можно также подать посредством Telegram-бота, телефонного звонка, веб-портала Astana.gov.kz, мобильных приложений Smart Astana и I-Komek. Также через социальные сети Facebook и Instagram Smart Astana и I-Komek», - добавил он.

По его словам, в режиме онлайн можно получить номер избирательного участка, адрес и наименование центра, а также отметку о месте нахождения центра избирательного участка на карте.

«Также в скором времени будет доступна информация о ближайших автобусных остановках к центрам избирательных участков и о номерах обслуживающих маршрутов», - заключил спикер.