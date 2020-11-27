Выборы-2021: как найти свой избирательный участок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 января 2021 года в Казахстане пройдут очередные выборы в маслихаты и Мажилис Парламента РК. Как казахстанцам найти свой участок для голосования, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».
МИА «Казинформ» собрало ресурсы, где казахстанцы могут найти свой избирательный участок.
Так, в столице страны, городе Нур-Султане, найти свой избирательный участок можно:
- на сайте городского акимата http://astana.gov.kz/ru, кликнув баннер «Найти свой избирательный участок»;
- обратившись в единый контакт-центр iKomek по номеру 109 в режиме 24/7;
- через мобильное приложение Smart Astana;
- посредством Telegram чат-бота @smartastana_bot.
Алматы
- сайт http://service.almaty.kz/
- Telegram-bot https://t.me/sailau_almaty_bot
- на онлайн-сервисах Open Almaty
- колл-центр 221-10-01
Шымкент
В ближайшее время планируется запустить специальный сервис по проверке своего прикрепления к избирательному участку.
|
Шымкент, Абайский район
|
8(7252)39-02-00
|
Шымкент, Аль-Фарабийский район
|
8(7252) 39-02-01
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Шымкент, Енбекшинский район
|
8(7252)39-01-96
|
Шымкент, Каратауский район
|
8(7252)77-46-06 8(7252)77-56-27
Акмолинская область
|
город Кокшетау
|
8(7162)297805 8(7162)297891 8(7162)297821 8(7162)297865
|
город Степногорск
|
8(71645)68800
|
Аккольский район
|
8(71638)20631
|
Аршалынский район
|
8(71644)51010
|
Астраханский район
|
8(71641)22822
|
Атбасарский район
|
8(71643)24306
|
Биржан сал
|
8(716)3921241
|
Буландынский район
|
8(71646)21245 8(71646)23618
|
Бурабайский район
|
8(71636)45536 8(71636)45596
|
Егиндыкольский район
|
8(71642)21719
|
Ерейментауский район
|
8(71633)23176
|
Есильский район
|
8(71647)21041
|
Жаксынский район
|
8(71635)31051
|
Жаркаинский район
|
8(71648)91290 8(71648)91347
|
Зерендинский район
|
8(71632)22461
|
Коргалжынский район
|
8(71637)22018
|
Сандыктауский район
|
8(7140)91739
|
Целиноградский район
|
109, 8(71651)30772 8(71651)30773 8 707 563 0109
|
Шортандинский район
|
8(71631)21421
Актюбинская область
Официальный сайт акимата области http://aktobe.gov.kz/
Алматинская область
|
Аксуский район
|
8(72832)22117
|
Алакольский район
|
8(72833)21507
|
Балхашский район
|
8(72773)95421 8(72773)91742
|
Енбекшиказахский район
|
8(72775)72371 8(72775)72143 8(72775)72863
|
Ескельдинский район
|
8(72836)30338
|
Жамбылский район
|
8(72770)22340 8(72770)31249 8(72770)22858
|
Илийский район
|
8(72752)20892
|
Карасайский район
|
8(72771)29981
|
Каратальский район
|
8(72834)21962
|
Кегенский район
|
8 (72777)21560
|
Кербулакский район
|
8(72840)31670
|
Коксуский район
|
8(72838)20364 8(72838)20612
|
Панфиловский район
|
8(72831)53664
|
Райымбекcкий район
|
8/72779/21994
|
Сарканский район
|
8(72839)22969
|
Талгарский район
|
8(72774)21284 8(727)2956730
|
Уйгурский район
|
8(7277)821739 8(7277)822062
|
город Капшагай
|
8(72772)40790
|
город Талдыкорган
|
8(7282)247325
|
город Текели
|
8(72835)79114
Атырауская область
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колл-центр Атырау - 8(7122)320233; 8(7122)205375
Жылыойский район - 8(71237)51554
Индерский район - 8(71234)20880
Исатайский район - 8(71231)20684
Курмангазинский район - 8(71233)20920
Кызылкогинский район - 8(71238)21195
Макатский район - 8(71239)32341
Махамбетский район - 8(71236)21242
Восточно-Казахстанская область
служба 109
колл-центр 1331
мобильное приложение «Digital East»
|
город Усть-Каменогорск
|
87232268965
268986
266707
1300
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город Семей
|
8722256-65-81
|
город Риддер
|
8723242576
|
город Курчатов
|
87225179028
|
Абайский район
|
87225291653
|
Аягозский район
|
87223730369
|
Район Алтай
|
8(72335)6-24-40
|
Бескарагайский район
|
87223690250
|
Бородулихинский район
|
87225121001
|
Глубоковский район
|
87233122294
|
Жарминский район
|
87234765189
|
Зайсанский район
|
87234021567
|
Катон-Карагайский район
|
87234129197
|
Курчумский район
|
87233921727
|
Кокпектинский район
|
87234822357
|
Тарбагатайский район
|
87234621701
|
Уланский район
|
87233827033
|
Урджарский район
|
87223034030
|
Шемонаихинский район
|
87233233534
Жамбылская область
|
город Тараз
|
8 (7262) 434767, 437622
|
Байзакский район
|
8 (72637) 2-21-44
|
Жамбылский район
|
8(72633) 2-12-06, 2-18-93
|
Жуалинский район
|
8(72635)20487, 21938
|
Меркенский район
|
8(72632) 21094
|
Мойынкумский район
|
8(72642)21016
|
Сарысуский район
|
8 (72634) 61215
|
Таласский район
|
8(72644) 6-10-00, 6-18-41
|
район Т.Рыскулова
|
8(72631)2-16-00
|
Кордайский район
|
8 (72636) 4-52-57
|
Шуский район
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8 (72638) 31988, 31016
Западно-Казахстанская область
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единый колл-центр
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8 (7112) 109
|
для жителей города Уральска
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приложение «Smart Uralsk»
8 (71112) 500255
|
Акжаикский район
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8 (71136) 91349
|
Бокейординский район
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8 (71140) 21230, 21190
|
Бурлинский район
|
8 (71133) 20352, 6280567
|
Район Байтерек
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8 (71130) 22556, 23490, 22702
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Жангалинский район
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8 (71141) 21100
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Жанибекский район
|
8 (71135) 21910, 21240
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Казталовский район
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8 (71144) 31679, 31167
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Каратобинский район
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8 (71145) 31826
|
Сырымский район
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8 (71134) 31163, 21129
|
Таскалинский район
|
8 (71139) 21382
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Теректинский район
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8 (71132) 21202
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Чингирлауский район
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Карагандинская область
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Костанайская область
Telegram-бот @KostanayElectionBot
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Алтынсаринский район
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8 (71445) 34-1-94; 34-2-03
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Амангельдинский район
|
8 (71440) 21-7-44; 23-0-00
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Аулиекольский район
|
8 (71453) 22-2-37; 22-1-51
|
Район Б. Майлина
|
8 (71436) 3-62-70; 3-71-00
|
Денисовский район
|
8 (71434) 2-10-21; 2-19-45
|
Джангельдинский район
|
8 (71439) 2-15-41; 2-14-46
|
Житикаринский район
|
8 (71435) 2-55-21; 2-00-06
|
Камыстинский район
|
8 (71437) 2-16-82; 2-18-42
|
Карабалыкский район
|
8 (71441) 3-37-70; 3-25-29
|
Карасуский район
|
8 (71452) 21-0-04; 21-9-31
|
Костанайский район
|
8 (71455) 2-30-39; 2-25-46
|
Мендыкаринский район
|
8 (71443) 2-41-89; 2-41-92
|
Наурзумский район
|
8 (71454) 21-5-79; 21-5-35
|
Сарыкольский район
|
8 (71451) 22-5-32; 21-0-50
|
Узункольский район
|
8 (71444) 21-2-07; 24-2-01
|
Федоровский район
|
8 (71442) 22-5-28; 21-4-43
|
город Костанай
|
8 (7142) 57-57-68; 57-57-50; 57-57-10
|
город Аркалык
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8 (71430) 7-01-91; 7-66-06
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город Лисаковск
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8 (71433) 3-86-82; 3-84-11; 3-44-50
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город Рудный
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