Выборы-2021: как найти свой избирательный участок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 января 2021 года в Казахстане пройдут очередные выборы в маслихаты и Мажилис Парламента РК. Как казахстанцам найти свой участок для голосования, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

МИА «Казинформ» собрало ресурсы, где казахстанцы могут найти свой избирательный участок.

Так, в столице страны, городе Нур-Султане, найти свой избирательный участок можно:

- на сайте городского акимата http://astana.gov.kz/ru, кликнув баннер «Найти свой избирательный участок»;

- обратившись в единый контакт-центр iKomek по номеру 109 в режиме 24/7;

- через мобильное приложение Smart Astana;

- посредством Telegram чат-бота @smartastana_bot.

Алматы

- сайт http://service.almaty.kz/

- Telegram-bot https://t.me/sailau_almaty_bot

- на онлайн-сервисах Open Almaty

- колл-центр 221-10-01

Шымкент

В ближайшее время планируется запустить специальный сервис по проверке своего прикрепления к избирательному участку.

Шымкент, Абайский район 8(7252)39-02-00 Шымкент, Аль-Фарабийский район 8(7252) 39-02-01 Шымкент, Енбекшинский район 8(7252)39-01-96 Шымкент, Каратауский район 8(7252)77-46-06 8(7252)77-56-27





Акмолинская область

http://izbirateli.akmo.kz/

город Кокшетау 8(7162)297805 8(7162)297891 8(7162)297821 8(7162)297865 город Степногорск 8(71645)68800 Аккольский район 8(71638)20631 Аршалынский район 8(71644)51010 Астраханский район 8(71641)22822 Атбасарский район 8(71643)24306 Биржан сал 8(716)3921241 Буландынский район 8(71646)21245 8(71646)23618 Бурабайский район 8(71636)45536 8(71636)45596 Егиндыкольский район 8(71642)21719 Ерейментауский район 8(71633)23176 Есильский район 8(71647)21041 Жаксынский район 8(71635)31051 Жаркаинский район 8(71648)91290 8(71648)91347 Зерендинский район 8(71632)22461 Коргалжынский район 8(71637)22018 Сандыктауский район 8(7140)91739 Целиноградский район 109, 8(71651)30772 8(71651)30773 8 707 563 0109 Шортандинский район 8(71631)21421





Актюбинская область

Официальный сайт акимата области http://aktobe.gov.kz/





Алматинская область

https://zhetysu.saylaw.kz/

Аксуский район 8(72832)22117 Алакольский район 8(72833)21507

8(72833)21454 Балхашский район 8(72773)95421 8(72773)91742 Енбекшиказахский район 8(72775)72371 8(72775)72143 8(72775)72863 Ескельдинский район 8(72836)30338

8(72836)30900 Жамбылский район 8(72770)22340 8(72770)31249 8(72770)22858 Илийский район 8(72752)20892

8(72752)21877

8(72752)30584

8(72752)70666

8(72752)71026

8(72752)50598

8(72752)48763

8(72752)41242

8(72752) 46394

8(72752)77380

8(72757)24590 Карасайский район 8(72771)29981

8(72771)22283 Каратальский район 8(72834)21962 Кегенский район 8 (72777)21560 Кербулакский район 8(72840)31670 Коксуский район 8(72838)20364 8(72838)20612

8(72838)20068

8(72838)20109 Панфиловский район 8(72831)53664

8(72831)52230

8(72831)47794

8(72831)37746 Райымбекcкий район 8/72779/21994 Сарканский район 8(72839)22969

8(72839)21431 Талгарский район 8(72774)21284 8(727)2956730 Уйгурский район 8(7277)821739 8(7277)822062 город Капшагай 8(72772)40790 город Талдыкорган 8(7282)247325

8(7282)247354 город Текели 8(72835)79114





Атырауская область

http://sailau.atyrau.gov.kz/

Telegram-бот @SailauAtyrauBot

колл-центр Атырау - 8(7122)320233; 8(7122)205375

Жылыойский район - 8(71237)51554

Индерский район - 8(71234)20880

Исатайский район - 8(71231)20684

Курмангазинский район - 8(71233)20920

Кызылкогинский район - 8(71238)21195

Макатский район - 8(71239)32341

Махамбетский район - 8(71236)21242





Восточно-Казахстанская область

https://e-vko.gov.kz/

служба 109

колл-центр 1331

мобильное приложение «Digital East»

город Усть-Каменогорск 87232268965 268986 266707 1300 город Семей 8722256-65-81 город Риддер 8723242576 город Курчатов 87225179028 Абайский район 87225291653 Аягозский район 87223730369 Район Алтай 8(72335)6-24-40 Бескарагайский район 87223690250 Бородулихинский район 87225121001 Глубоковский район 87233122294 Жарминский район 87234765189 Зайсанский район 87234021567 Катон-Карагайский район 87234129197 Курчумский район 87233921727 Кокпектинский район 87234822357 Тарбагатайский район 87234621701 Уланский район 87233827033 Урджарский район 87223034030 Шемонаихинский район 87233233534

Жамбылская область

город Тараз 8 (7262) 434767, 437622 Байзакский район 8 (72637) 2-21-44 Жамбылский район 8(72633) 2-12-06, 2-18-93 Жуалинский район 8(72635)20487, 21938 Меркенский район 8(72632) 21094 Мойынкумский район 8(72642)21016 Сарысуский район 8 (72634) 61215 Таласский район 8(72644) 6-10-00, 6-18-41 район Т.Рыскулова 8(72631)2-16-00 Кордайский район 8 (72636) 4-52-57 Шуский район 8 (72638) 31988, 31016





Западно-Казахстанская область

единый колл-центр 8 (7112) 109 для жителей города Уральска приложение «Smart Uralsk» 8 (71112) 500255 Акжаикский район 8 (71136) 91349 Бокейординский район 8 (71140) 21230, 21190 Бурлинский район 8 (71133) 20352, 6280567 Район Байтерек 8 (71130) 22556, 23490, 22702 Жангалинский район 8 (71141) 21100 Жанибекский район 8 (71135) 21910, 21240 Казталовский район 8 (71144) 31679, 31167 Каратобинский район 8 (71145) 31826 Сырымский район 8 (71134) 31163, 21129 Таскалинский район 8 (71139) 21382 Теректинский район 8 (71132) 21202 Чингирлауский район 8 (71137) 34199





Карагандинская область

https://e-krg.gov.kz/

сайт sailau09.kz





Костанайская область

https://kostanayelection.kz/

Telegram-бот @KostanayElectionBot

Алтынсаринский район 8 (71445) 34-1-94; 34-2-03 Амангельдинский район 8 (71440) 21-7-44; 23-0-00 Аулиекольский район 8 (71453) 22-2-37; 22-1-51 Район Б. Майлина 8 (71436) 3-62-70; 3-71-00 Денисовский район 8 (71434) 2-10-21; 2-19-45 Джангельдинский район 8 (71439) 2-15-41; 2-14-46 Житикаринский район 8 (71435) 2-55-21; 2-00-06 Камыстинский район 8 (71437) 2-16-82; 2-18-42 Карабалыкский район 8 (71441) 3-37-70; 3-25-29 Карасуский район 8 (71452) 21-0-04; 21-9-31 Костанайский район 8 (71455) 2-30-39; 2-25-46 Мендыкаринский район 8 (71443) 2-41-89; 2-41-92 Наурзумский район 8 (71454) 21-5-79; 21-5-35 Сарыкольский район 8 (71451) 22-5-32; 21-0-50 Узункольский район 8 (71444) 21-2-07; 24-2-01 Федоровский район 8 (71442) 22-5-28; 21-4-43 город Костанай 8 (7142) 57-57-68; 57-57-50; 57-57-10

57-57-31; 57-57-66 город Аркалык 8 (71430) 7-01-91; 7-66-06 город Лисаковск 8 (71433) 3-86-82; 3-84-11; 3-44-50

3-38-66 город Рудный 8 (71431); 4-12-77; 4-78-87 4-41





Кызылординская область

saylau.orda.gov.kz

колл-центр 400200

колл-центр 109





Мангистауская область

город Актау – 8 (7292) 33-65 -20;

город Жанаозен – 8 (72934) 7-96-57,7-96-58;

Мунайлинский район – 8 (7292) 46-62-34;

Мангистауский район – 8 (72931) 2-12-86;

Тупкараганский район 8 (72938) 2-26-45;

Бейнеуский район – 8 (72932) 2-11-28;

Каракиянский район – 8 (72937) 2-21-91.





Павлодарская область

https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar/pavlodar-iin-service?lang=ru

Северо-Казахстанская область

http://izbiratel.sko.kz/

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Туркестанская область

https://tur.saylaw.kz/

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