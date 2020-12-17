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Выборы-2021: Федерация профсоюзов РК рассказала о своих главных миссиях в качестве наблюдателя

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Декабря 2020, 13:25
Выборы-2021: Федерация профсоюзов РК рассказала о своих главных миссиях в качестве наблюдателя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов Казахстана составила список из более чем 7 тысяч наблюдателей на предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По словам заместителя председателя федерации Нурлана Утешева, весь выборный процесс должен проходить в рамках правового поля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Федерация профсоюзов Казахстана принимает участие в подготовке непартийного наблюдения за выборами. Как Гражданский альянс Казахстана и ряд других неправительственных организаций мы выступили инициаторами создания непартийного наблюдения, подготовили со своей стороны материалы, которые касаются как обучения, так и проведения самого наблюдательного процесса в день выборов. Это обдуманная и взвешенная позиция профсоюзов. Для нас очень важно, чтобы весь выборный процесс проходил в рамках правового поля», - сказал журналистам Нурлан Утешев.

Федерация уже составила списки из более чем 7 тысяч наблюдателей по всему Казахстану.

«Мы выбрали две главные миссии в качестве наблюдателя. Первая - долгосрочная миссия республиканского штаба по наблюдению за выборами. Задача федерации заключается в том, чтобы не допустить и предупредить давление со стороны работодателей на сотрудников в части ограничения волеизъявления. То есть через работодателей партии посредством агитации и пропаганды не должны влиять на выбор работников. Для нас очень важно, чтобы свобода волеизъявления любого наемного работника исходила, прежде всего, из убеждений, а не из каких-то экономических, неэкономических стимулов влияния вне правового поля», - отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов Казахстана.

Краткосрочная миссия заключается в том, чтобы все процедуры, предусмотренные законодательством о выборах, соблюдались.

«В случае выявления нарушений будем фиксировать их. У нас уже проходят встречи в регионах с представителями всех политических партий, заявившихся на выборы и участвующих в них. Уже с завтрашнего дня на свою площадку приглашаем представителей каждой политической партии, чтобы разъяснить свою позицию», - напомнил он.

Ранее Нурлан Утешев сообщал о том, что наблюдатели пройдут специальное обучение перед выборами. По его словам, завершились тренинги для тренеров.

«Мы перешли на следующий этап – каскадное обучение. В режиме онлайн/оффлайн проводим его с самими наблюдателями. Практически в каждом регионе создан штаб, в который входят представители филиалов отраслевых профсоюзов, представленных в том или ином регионе. Для нас очень важно, чтобы у наблюдателя было полное понимание своего статуса и прав, возможностей в рамках наблюдательного процесса», - заключил Нурлан Утешев.


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