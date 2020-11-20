Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Выборы-2021: ЦИК РК аккредитовала 29 иностранных наблюдателей

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Ноября 2020, 16:31
Выборы-2021: ЦИК РК аккредитовала 29 иностранных наблюдателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК аккредитовала 29 зарубежных наблюдателей на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 октября 2020 года Центральная избирательная комиссия РК объявила об открытии института международного контроля в связи с проведением избирательной кампании. Министерство иностранных дел РК направило соответствующие приглашения в 11 международных организаций для участия в наблюдении за выборами. Также на двусторонней основе Центральная избирательная комиссия РК направила приглашения в центральные избирательные комиссии 25 иностранных государств. В соответствии со статьей 20-2 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», аккредитация наблюдателей иностранных государств, международных организаций осуществляется Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства иностранных дел», - сказала член ЦИК Анастасия Щегорцова на заседании комиссии.

По ее словам, Министерство иностранных дел страны представило на аккредитацию 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

«По мере поступления предложений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться», - отметила спикер.

Члены ЦИК РК единогласно проголосовали за постановление об аккредитации всех 29 наблюдателей.


Права человека   Другие государственные органы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом