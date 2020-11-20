Выборы-2021: ЦИК РК аккредитовала 29 иностранных наблюдателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК аккредитовала 29 зарубежных наблюдателей на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 октября 2020 года Центральная избирательная комиссия РК объявила об открытии института международного контроля в связи с проведением избирательной кампании. Министерство иностранных дел РК направило соответствующие приглашения в 11 международных организаций для участия в наблюдении за выборами. Также на двусторонней основе Центральная избирательная комиссия РК направила приглашения в центральные избирательные комиссии 25 иностранных государств. В соответствии со статьей 20-2 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», аккредитация наблюдателей иностранных государств, международных организаций осуществляется Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства иностранных дел», - сказала член ЦИК Анастасия Щегорцова на заседании комиссии.

По ее словам, Министерство иностранных дел страны представило на аккредитацию 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

«По мере поступления предложений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться», - отметила спикер.

Члены ЦИК РК единогласно проголосовали за постановление об аккредитации всех 29 наблюдателей.