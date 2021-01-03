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Выборы-2021: Члены избирательной комиссии и наблюдатели должны сдать ПЦР-тест на КВИ

Автор:  
Акбота Кузекбай
3 Января 2021, 13:11
Выборы-2021: Члены избирательной комиссии и наблюдатели должны сдать ПЦР-тест на КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска («красная», «желтая зона») должны будут пройти ПЦР-тест с 5 по 9 января и иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требования к лицам, которые будут постоянно находиться на избирательных участках, члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица (по закону «О выборах») в зонах повышенного и умеренного риска («красная», «желтая зона») должны будут обследоваться в период с 5 по 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР-теста. На сегодня в «красной зоне» находится один регион (Атырауская область), в «желтой» – 6 регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан). Члены избирательных комиссий, наблюдатели и доверенные лица будут обследованы бесплатно», - сказал министр на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

В связи с предстоящими выборами для обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса принято Постановление Главного госсанврача, которым предусмотрены ряд требований, основные из них, это:

1) Требования к избирательному участку, такие как:

– у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров;

– наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей;

– соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа;

– наличие санитайзеров для дезинфекции рук;

– расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга.

– соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров;

– наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37ºС).

«Требования к избирателям:

- при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук; участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка», - проинформировал Алексей Цой.

Напомним, ранее об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции рассказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК министр здравоохранения Алексей Цой.


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