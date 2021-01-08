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Выборный процесс проходит на стабильном внутреннем фоне - Зарема Шаукенова

Автор:  
Акбота Кузекбай
8 Января 2021, 12:02
Выборный процесс проходит на стабильном внутреннем фоне - Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Зарема Шаукенова рассказала, чем отличаются предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, которые состоятся 10 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Парламентские выборы 2021 года являются очередными. Они де-юре проводятся в соответствии с обозначенным законом сроком и де-факто они означают, что все политические партии имели равное и достаточное время для качественной подготовки к электоральному периоду. Очень важный момент, что выборный процесс проходит на стабильном внутреннем фоне, несмотря на экономические сложности, пандемию и определенное влияние международной ситуации. Впервые выборы депутатов маслихатов всех уровней будут проведены на основе пропорциональной системы. Конечно, это же серьезно повысило нагрузку для политических партий в рамках их предвыборной деятельности», - сказала Зарема Шаукенова в ходе круглого стола «Казахстан накануне выборов: взгляд экспертного сообщества» в Нур-Султане.

Одной из отличительных черт текущей избирательной кампании, по словам директора КИСИ, является введение 30%-ной квоты в избирательных партийных списках для женщин и молодежи. Это, как отмечает З. Шаукенова, это наглядно демонстрирует реализацию президентской инициативы по квотированию.

Вместе с тем спикер считает, что фактор коронавируса заметно повлиял и на формат агитационной работы политических партий и на ограничительные меры, которые предпринимаются в подготовке к голосованию.

Отметим, что в работе круглого стола, проходящего в столице, принимают участие известные государственные и общественные деятели, эксперты-политологи, представители академического сообщества. В ходе мероприятия эксперты обсуждают предстоящие парламентские выборы в контексте модернизации общественно-политической жизни, рассмотрят конституционные основы выборного процесса, а также проанализируют особенности предвыборной активности политических партий.



Политические партии   Выборы-2021  
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