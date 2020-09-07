Выборность сельских акимов – поступательная реализация концепции «Слышащего государства» - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек в интервью телеканалу «Астана» рассказал о роли партии в реализации Послания Президента народу Казахстана, зачем нужна выборность сельских акимов и почему праймериз поможет сформировать эффективные маслихаты. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, Послание отвечает на два крупных блока. Во-первых, это текущие ожидания наших граждан. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев очень комплексно и ёмко акцентировал внимание на вопросах развития экономики, создания рабочих мест, поддержке социально-уязвимых слоев населения, эффективности госуправления, противодействия коррупции. Во-вторых, в Послании определены 7 базовых приоритетов новой экономической политики. Своей предвыборной программой «Благосостояние для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс», концепцией «Слышащего государства» и нынешним Посланием Касым-Жомарт Кемелевич проявляет твердость, политическую волю и последовательность на реформы. Как вы знаете, в 2015 году Елбасы, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил «5 институциональных реформ», где говорилось о создании эффективного управленческого аппарата, реформе правоохранительной системы, диверсификации экономики. И сегодня мы видим, что тезис преемственности очень четко реализуется», - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, задача партии – это мобилизовать общество, членов партии, госаппарата, на реализацию данных инициатив Президента.

«В своем Послании Глава государства дал порядка 140 поручений по различного рода направлениям. Мы их все расшили по блокам. В центре и на местах «Nur Otan» все это возьмёт на жёсткий общественный и партийный контроль», - сообщил первый зампред партии.

Б.Байбек прокомментировал также выборность сельских акимов и обновление маслихатов.

«Большой блок вопросов, которым было посвящено Послание Главы государства, это, конечно же, политические реформы. Мы видим, что на местах люди не знают о работе депутатов маслихатов, не всегда чувствуют, что их проблемы озвучиваются. В результате образуется вакуум, потому что представительные органы на местах недостаточно активно артикулируют мнение граждан. Именно поэтому мы сегодня проводим праймериз, чтобы в дальнейшем повысить их эффективность. Выборность сельских акимов напрямую населением – это поступательная реализация Президентом своей концепции «Слышащего государства». Зачастую мы видим, что в Администрацию Президента, Центральный аппарат партии поступают жалобы, которые могли быть абсолютно спокойно решены на месте. Если сельский аким будет избираться, соответственно он будет ориентироваться на своих избирателей. Но при этом, конечно, надо создать условия, чтобы он это мог решить. Проблема должна решаться там, где она появляется. А не через бюрократическую волокиту наверх и обратно. Поэтому если люди на местах будут понимать свою ответственность, у них будут в руках соответствующие рычаги, то при активности населения они будут это решать», - сказал Б.Байбек.

Как отметил первый зампред партии, по поручению Елбасы сформирована Карта конкретных проблем, по которым уже разработаны 216 проектов предвыборных программ для каждого региона, города и района.

«Для того, чтобы отразить конкретные и измеримые запросы людей, мы решили пойти методом краудсорсинга и опубликовать их для публичного обсуждения. То есть люди сами скажут, что им нужно», - пояснил Б.Байбек.

Кроме того, он рассказал о проведении праймериз.

«Я знаю, что многие люди выказывали опасения, как это будет. Многие люди решились участвовать в праймериз только после личного видеообращения Елбасы, когда он сказал, что все должно быть открыто, прозрачно и честно. Мы слышали, что некоторые скептики говорили - праймериз не вызовет большого интереса и люди не придут. Сегодня же, например, в городе Нур-Султане на одно место претендуют 18 человек. В среднем, в регионах на одно место конкурс из 4-5 человек. Те, кто пошел на праймериз, уже заслуживают уважения. Это люди, которые верят в себя, не боятся открыто выступать, хотят менять страну к лучшему. Среди кандидатов многие – это простые ребята, которые сегодня работают на различных низовых позициях. У них нет знакомых, поддержки. Именно для таких Лидером партии и инициирован праймериз. Но самое главное, наша задача, в случае победы партии «Nur Otan», сформировать эффективные маслихаты.

Я уверен, если мы проведем эти праймериз хорошо, то через 5 лет придет намного больше людей. Будет больше доверия», - заявил Бауыржан Байбек.

«Каждый депутат будет знать, что «если я сейчас не буду встречаться с населением, не буду поднимать вопросы, не буду ярким и активным, обо мне не будут знать, то я не пройду дальше». То есть, он уже эти 5 лет будет совсем по-другому работать. И то, что обещала партия, будет обязательно исполнено», - дополнил он.

Как подчеркнул Б.Байбек, разработанная по поручению Елбасы электронная система «Праймериз» появилась не просто так.

«Был проведен серьезный анализ международного опыта, изучены все риски. Мы понимаем, что есть определенная система рисков. Поэтому вся система выстроена таким образом, чтобы исключить, минимизировать эти вопросы. Во-первых, это различная система контроля. Для этого у нас есть специально обученные сотрудники комиссии партийного контроля. Во-вторых, мы отдельно разработали порядок наблюдения за выборами. Если вы, например, вступаете в партию, рядом с вами на каждом участке может быть один представитель. Он никак не ограничен в правах, он может снимать на телефон, говорить, поднимать вопросы. У нас есть Устав партии, Кодекс этики. Это же внутрипартийные выборы. Если должностное лицо или любой другой член партии будет осуществлять неправомерные действия, то мы примем самые жесткие меры. Внутри нашей партии все должно быть открыто, прозрачно, в условиях доверия и конструктивизма. Даже поднимая проблемы, надо не просто говорить о них, но и предлагать конкретные решения. И праймериз учит людей публичной политике, умению выступать, говорить, объяснять. Мы также нацелены на то, чтобы 80% членов партии проголосовали онлайн. Один голос, один ИИН, один IP-адрес и один мобильный номер. Если у человека после регистрации поменялся номер и его не будет в базе данных, то он не сможет проголосовать. Потому что мы применили систему верификации, как в банках. Только с уникальным кодом он сможет зайти и проголосовать. Все это делается, чтобы не было принуждения к какому-то массовому голосованию. Если вас заставляют снимать скриншоты, если вас где-то собирают, может руководитель предприятия идет на праймериз и говорит - голосуй за меня, можете анонимно отправить нам информацию, мы проверим. Но самое главное, голосование-то ведь тайное. Никто не сможет проверить, как ты отдал свой голос. Я уверен, что мы проведем праймериз на высоком организационном уровне, честно, справедливо и в равных условиях, как поручил Елбасы», - резюмировал Б. Байбек.