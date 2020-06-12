Выбитые зубы и гематомы: девушка на велосипеде угодила в яму в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее девушка на велосипеде угодила в яму и получила травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фото пострадавшей дочери в соцсетях распространила мать пострадавшей. Она рассказала, что 19-летняя дочь накануне вечером ехала на велосипеде по обочине по улице Сатпаева и на неосвещенном участке угодила в яму.
«В этом районе в позапрошлом году прокладывали водопровод и разрыли всю трассу, а после этого все засыпали, затем дорожные службы положили асфальт. Образовались огромные ямы, асфальт просто провалился. В одну из таким ям рядом с люком попала моя дочь. В результате - три выбитых зуба, порваны нижняя и верхняя губа, многочисленными гематомы и ссадины, сотрясение головного мозга», - написала в социальных сетях мать пострадавшей.
В городском акимате отреагировали на пост в социальных сетях.
Аким Семея Ермак Салимов дал распоряжение оказать пострадавшей девушке всю необходимую помощь. Подрядной организации, осуществляющей эти работы, направлено официальное предписание с требованием о возмещении всех расходов связанных с лечением и реабилитацией пострадавшей.
По информации акимата, отделы и службы акимата, задействованные в осуществлении работ по улице Сатпаева, принимают все меры по исправлению ситуации в районе пос. Мирный и Контрольный. Контролирующие службы проведут тщательное расследование причин происшествия, определят виновных и вынесут соответствующее решение.
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