Выбирают различные вакцины - Алексей Цой о вакцинации министров
«Конкретных данных у меня нет, какой министр какой вакциной вакцинировался. Это персональные данные. Но в целом мы знаем, и при разговоре с коллегами, что выбирают различные вакцины. Кто-то вакцинируется QazVac, кто-то - «Спутник V». Сейчас появилась возможность вакцинироваться HayatVax. Здесь особенного выбора нет. Хочу отметить, что все вакцины, которые есть в Казахстане, допущены, эффективны и безопасны. И это уже право гражданина, где больше доверия к производителям», - сказал в ходе брифинга СЦК Алексей Цой.
Отметив процесс вакцинации в стране, министр заявил, что госслужащие на сегодня активно получают вакцину от коронавируса.
«Каждый смотрит на своих коллег и видит, что вакцинация проходит легко, и дальше рекомендует своим родным, близким и родственникам. Министры - такие же граждане», - заявил А. Цой.