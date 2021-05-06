Выбирают различные вакцины - Алексей Цой о вакцинации министров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Алексей Цой ответил на вопрос касательно вакцинации министров и депутатов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкретных данных у меня нет, какой министр какой вакциной вакцинировался. Это персональные данные. Но в целом мы знаем, и при разговоре с коллегами, что выбирают различные вакцины. Кто-то вакцинируется QazVac, кто-то - «Спутник V». Сейчас появилась возможность вакцинироваться HayatVax. Здесь особенного выбора нет. Хочу отметить, что все вакцины, которые есть в Казахстане, допущены, эффективны и безопасны. И это уже право гражданина, где больше доверия к производителям», - сказал в ходе брифинга СЦК Алексей Цой.

Отметив процесс вакцинации в стране, министр заявил, что госслужащие на сегодня активно получают вакцину от коронавируса.

«Каждый смотрит на своих коллег и видит, что вакцинация проходит легко, и дальше рекомендует своим родным, близким и родственникам. Министры - такие же граждане», - заявил А. Цой.







